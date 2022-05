Noho Partnersille Nokia Arena on ollut suursatsaus, mutta jääkiekon MM-kisojen aikaan sijoitus on myös tuottanut. Toimitusjohtaja Vikström kertoo samalla perusteita juomien hinnoille.

Nohon toimitusjohtaja Aku Vikström on ollut tyytyväinen Nokia-areenan myyntilukuihin.

Suomessa pelattavat jääkiekon MM-kisat ovat olleet merkittävä myynnin lisääjä ravintolakonserni Noho Partnersille.

Kisaviikonloppu voi tuoda yhtiölle ennätysmäisen päivämyynnin, kertoo Nohon toimitusjohtaja Aku Vikström.

Tähän asti Tampereen Nokia Arenan suurin myyntipäivä on ollut 400 000 euroa SM-liigan pudotuspeleissä. Nyt on menty jo ylitse.

– Tähän mennessä yksittäisen MM-päivän myyntiennätys on ollut 700 000 euroa. Se voi mennä viikonloppuna rikki.

” Kysyntä on ollut todella kovaa

Vikströmin mukaan etukäteen kisamyynnistä ei ollut tarkkoja arvioita, mutta odotuksista on joka tapauksessa menty ”kirkkaasti ylitse”.

– Ihmisiä on ollut paljon ja kysyntä on ollut todella kovaa. Tiimit ovat saaneet suhteellisen hyvin tavaraa luukusta ulos, Vikström sanoo.

Noholle Nokia Arena on ollut yhtiön historian suurin yksittäinen investointi. Yhtiöllä on Tampereen Nokia Arenalla yhteensä 22 ravintolaa. Esimerkiksi hampurilaisketju Friends & Brgrs on avannut areenalle peräti kolme ravintolaa.

Kisojen aikana Noholla on Arenalla töissä yhteensä kuutisensataa työntekijää.

– Lauantaina on Suomen välierä, on mielenkiintoista nähdä miten juoma käy kaupaksi, Vikström sanoo.

Julkisuudessa on ollut jonkun verran keskustelua Nokia Arenan ravintoloiden oluttuoppien korkeista hinnoista, jotka tuntuvat olleen varsinkin ulkomaisille kisaturisteille yllätys.

Arenan ravintoloissa 0,4 litran Karjala-oluttuopin hinta asettuu 8,90 euroon.

Vikström lupaa kuunnella asiakkaita hinnoittelussa. Hänen mukaansa hintojen taustalla on kuitenkin selittäviä tekijöitä.

– Ymmärrän kritiikin, mutta tässä mennään myös markkinatalouden ehdoilla. Usein sellaisissa paikoissa, joissa kritisoidaan hintoja, ovat myös tilavuokrat korkeita, Vikström sanoo.

– Esimerkiksi kun lentokentän juomahintoja arvostellaan, ihmiset tietävät harvemmin, että näissä paikoissa on usein liikevaihtoon sidottu vuokra, joka voi nousta korkeaksi.

Noho kertoi toukokuussa tavoittelevansa tänä vuonna noin 300 miljoonan euron liikevaihtoa, kun koronavuonna 2021 liikevaihto jäi 186,1 miljoonaan euroon.

MM-kisat auttavat pörssiyhtiötä tavoitteen saavuttamisessa.

– Nokia Arena tuo noin 15 prosenttia toukokuun liikevaihdosta, tämä on todella suuri luku, Vikström sanoo.

Jääkiekon MM-kisat pelataan 13.–29. toukokuuta Tampereella ja Helsingissä, loppuvaiheessa pelit keskittyvät Tampereelle.

Vikströmiä haastatteli ensin Kauppalehti.

