McDonald’sit vaihtavat nimeään Venäjällä – ehdolla ”Se sama”

Hampurilaisketju on rekisteröinyt liikenimiä, joista sen seuraaja voi valita, kun yhtiö myy toimintansa Venäjällä.

McDonald’s on rekisteröinyt Venäjällä mahdollisia tuotemerkkejä yritykselle, joka ottaa haltuunsa sen pikaruokaravintolat maassa. Hakemuksen mukaan nimiin kuuluvat muun muassa ”Fun and Tasty” ja ”The Same One”, eli vapaasti suomennettuna ”Hauska ja maukas” sekä ”Se Sama”.

Lue lisää: McDonald’s jättää Venäjän kokonaan

Yhtiö kertoi perjantaina, että Venäjän Rospatent-viranomaiselle rekisteröityihin tuotemerkkeihin kuuluvat myös ”Just like that” ja ”Open Checkout” eli vapaasti suomennettuna ”Noin vain” ja ”Avoin kassa”. Tulevan yhtiön on tarkoitus valita liikenimekseen vaihtoehdoista yksi.

Maailman laajin hampurilaisketju on myymässä 850 Venäjällä sijaitsevaa ravintolaansa yhdelle paikallisista franchising-yrittäjistään. Syynä ovat Venäjän hyökkäys Ukrainaan sekä länsimaiden vastustus sekä pakotteet.

Lue lisää: Länsimaisten yritysten joukko­pako Venäjältä jatkuu – tässä tuoreimmat vetäytyjät

Yhtiö on yksi suurimmista Venäjältä helmikuun jälkeen lähtevistä yrityksistä, ja se omistaa siellä suoraan 84 prosenttia McDonald’s-ravintoloista.

Näitä ravintoloita yhtiö on myymässä franchising-yrittäjä Aleksander Goroville, joka pyörittää Venäjällä 25:tä McDonald’s-ravintolaa.

Muut McDonald’sin Venäjällä toimivat franchising-yrittäjät saavat päättää, haluavatko he toimia uuden nimen alla.