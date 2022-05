Pitäisikö sunnuntain tuplapalkasta luopua? Mats Uotila ja Lauri Lindén eri linjoilla

Hallituspuolue vihreät oli esittää ohjelmassaan, että sunnuntailisistä luovuttaisiin. Tavoitteena oli poistaa sunnuntain tuplapalkka, mutta pitää palkkataso ennallaan. Lopulta vihreät päätyi kuitenkin poistamaan sunnuntailisien poiston ohjelmastaan.

Pitäisikö sunnuntain tuplapalkka poistaa?

Mats Uotila: Lakisääteinen sunnuntailisä on jäänne menneisyydestä. Sen poistaminen ei tarkoita sitä, että sunnuntain palkka puolittuu kaikilla. Se tarkoittaa sitä, että tästä voidaan sopia paikallisesti. Esimerkiksi itselläni on jäänyt monta sunnuntaivuoroa tekemättä, koska työllistäminen ei ole ollut tuplapalkalla kannattavaa. Tämä pitää muuttaa.

Lindén: Käytännössä lain poisto kuitenkin poistaisi sunnuntailisät. On melko epärealistista nähdä, että sunnuntailisien poisto pystyttäisiin korvaamaan täysimääräisesti sunnuntaityöstä merkittävän tulo-osansa saaville ihmisille. Se on myös lisäkorvaus ajasta, jonka työntekijät todennäköisesti viettäisivät läheistensä kanssa, päivänä, joka on yleinen vapaapäivä.