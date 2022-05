Aurinkosähköjärjestelmiä ostetaan entistä enemmän, mihin vaikuttaa sähkön kallistuminen. Energiaviraston mukaan kotitalouksien sähkölasku paisui viime vuonna neljänneksellä, eikä sähkön selvä hinnanlasku näytä todennäköiseltä.

Naantalilaisen Jari Simpuran omakotitalon katolle asennettiin aurinkopaneelit viime vuoden kesäkuussa.

Katolle tuotiin 18 aurinkopaneelia. Kustannus oli asennuksineen reilu kahdeksantuhatta euroa.

– Apuna oli kahdentuhannen euron suuruinen kotitalousvähennys, Simpura sanoo.

Hän on ollut hankintaansa tyytyväinen.

– Asentajat tulivat aamukahdeksalta ja kello kaksi iltapäivällä kaikki oli kunnossa ja paneelit paikallaan.

Monet suomalaiset hankkivat nyt aurinkopaneeleita ilmalämpöpumppujen tai maalämmön tueksi.

Simpurankin vuonna 2018 valmistuneessa omakotitalossa oli ollut jo aiemmin käytössä vesi-ilmalämpöpumppu. Talo oli alun perin rakennettu energiatehokkaaksi.

Simpura kertoo kannattavansa aurinkosähköä ja tuulivoimaa myös ekologisista syistä. Tähän vaikuttavat myös matkustajalaivojen konepäällikkönä kertyneet kokemukset.

Aurinkopaneelit ovat tuoneet sähkölaskuun selvää säästöä, vaikka Naantalissakaan ei aina paista aurinko. Pimeään talviaikaan säästö jää pienemmäksi.

– Kesäkuukausina sähkölasku jää parhaimmillaan pariin kymppiin, Simpura sanoo.

– Lisäksi ylijäämäsähkö voidaan myydä sähköyhtiölle. Siitä tuli viime kuussakin 60 euroa palautusta.

Suomalaiset sähköyhtiöt ostavat kotitalouksien ylijäämäaurinkosähköä, mikä sähkön nykyisillä hintatasoilla alkaa olla hyvinkin kannattavaa. Hinta määrittyy pohjoismaisen sähköpörssin Nord Poolin Suomen hinta-alueen tuntispot-hinnoista.

Simpura arvioi koko vuoden sähkölaskunsa kutistuvan noin 20–30 prosenttia. Parhaimpina kuukausina se laskee jopa puolella.

Saadut kokemukset ovat kiinnostaneet myös lähistön naapureita ja monet ovatkin asentaneet aurinkopaneeleja.

– Ollaan oltu kiinnostuneita siitä, täytyykö paneeleja huoltaa, pestä tai vaihtaa niihin suodattimia. Monen informaatio siitä, mitä tulee tehdä, kun paneelit on asennettu, on jäänyt hieman vajavaiseksi, Simpura sanoo.

Jari Simpura arvioi sähkölaskunsa laskeneen parhaimpina kuukausina jopa puolella aurinkosähköjärjestelmän ansiosta.

Aurinkosähköjärjestelmien hinnat ovat pudonneet roimasti verrattuna kymmenen vuoden takaiseen hintatasoon. Omakotitalon aurinkosähköjärjestelmän hinta on laskenut tänä aikana noin 70 prosenttia.

Viime aikoina aurinkopaneelien hinnat ovat alkaneet taas hiljalleen kivuta.

Simpuran mukaan hän asentaisi paneelit, vaikka ne olisivat kalliimpia. Ukrainan sota on nostanut sähkön hintaa, joten säästökeinoja tarvitaan entistä kipeämmin.

– Uskoisin kuitenkin, että jos järjestelmän hinta nousisi yli kymmenentuhannen, moni sanoo, ettei käy, Simpura sanoo.

Aurinkosähköjärjestelmään kuuluu paneelien lisäksi myös muuta, kuten invertteri, säätölaitteet, tarvikkeet sekä suunnittelu ja asennus.

Motivan asiantuntijan Teemu Kettusen mukaan motiivit aurinkopaneelien hankkimiseen ovat yleensä taloudellisia.

– Sähkön hinnannousu näkyy selvästi aurinkopaneelikaupassa. Hyvänä kakkosena tulevat ekologiset tekijät ja omavaraisuus, Kettunen sanoo.

Jo rakennettuihin pientaloihin tyypillisesti tarjottavan järjestelmän hinta on Kettusen arvion mukaan noin 5 000–8 000 euroa.

Energiayhtiö Helenin auringon ja tuulen tuotekehityksen ja tuotehallinnan vetäjänä työskentelevän Minna Junnikkalan mukaan järjestelmien hinnat ovat nousussa ja toimitusajat pidentyneet.

– Toimitusajat ovat kahdesta kolmeen kuukauteen. Jos nyt tilaa, niin taitaa aikaisintaan heinäkuulle mennä, Junnikkala kertoo.

Toimitusaikoihin vaikuttaa myös pula ammattitaitoista asentajista.

Tilanne vaihtelee eri puolilla Suomea. Energiayhtiö Väreen kehitysjohtaja Antti Martikainen kertoo, että jos kaupat aurinkosähköjärjestelmästä tekee nyt, niin laitteiston voi saada jopa kesäkuun loppuun mennessä.

– Esimerkiksi Tampereen, Kuopion ja Lappeenrannan seudulla tällainen toimitusaika on mahdollinen, sanoo Martikainen.

Väre on Savon Voiman, Kuopion Energian, Jyväskylän Energian ja Lappeenrannan Energian muutama vuosi sitten muodostama yhtiö.

Aurinkosähkön kysynnän lisääntyminen oli selvää jo viime vuonna.

– Näyttää siltä, että kotimaisen uusiutuvan energian kysyntä on koko ajan vain kasvussa, sanoo Helenin Junnikkala.

Hänen mukaansa järjestelmien hinnan nostopaineita on olemassa, missä johtuu eri tekijöistä, kuten materiaalien kallistumisesta.

Paneelit tai moduulit kootaan aurinkokennoista, joista suurin osa valmistetaan Kiinassa. Maa on myös suurin moduulivalmistaja, vaikka moduulivalmistusta on Euroopassakin ja myös Suomessa.

– Aurinkopaneelijärjestelmien kysyntä on maailmanlaajuisesti kovassa kasvussa. Kiinassa oli jo viime vuonna logistisia ongelmia ja tänä vuonna on ollut koronasulkuja. Kiinassa on tänä keväänä ollut paneeli- ja invertteritehtaita välillä suljettuina.

Junnikkalan mukaan myös aurinkosähkön verkkomuotoon muuttavista inverttereistä alkaa olla pulaa.

– Meillä tilanne on hyvä, sillä olemme ostaneet niitä etukäteen, hän painottaa.