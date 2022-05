”Taantumapelot näkyvät nyt kaikkialla” – nämä merkit varoittavat talouden ankeasta käänteestä

Taantumapelot ovat selvästi koholla, mutta pahemmalta tilanne näytti vain hiljan koronapandemian pysäytettyä talouden.

Markkinoilla on koettu levottomuutta taantuman uhkan vuoksi.

Kevään edetessä markkinoilla on koettu levottomuutta taantuman uhkan vuoksi. Monet merkit kertovat siitä, että taantumapelot ovat kasvaneet.

– Taantumapelot näkyvät kaikkialla, Evlin päästrategi Valtteri Ahti sanoo Taloussanomille.

Perinteisiä taantumaindikaattoreita ovat osakemarkkinoilla erot niin sanottujen defensiivisten ja syklisten osakkeiden kehityksessä sekä korkomarkkinoilla niin sanottu korkokäyrä. Myös korkeariskisten ja matalariskisten tuotteiden, esimerkiksi yrityslainojen ja valtionlainojen hintaerot kertovat sijoittajien odotuksista.

Turvasatamat houkuttavat, kun ajat näyttävät huonoilta.

Näistä ja joukosta muita indikaattoreita voidaan päätellä, että taantuman todennäköisyys vuoden aikajänteellä olisi 20 prosenttia ja kahden vuoden sisällä ehkä 30 prosenttia.

– Tämä on se suuruusluokka. Taantumapelot ovat selvästi koholla, mutta eivät yhtä korkealla kuin esimerkiksi koronakriisin ja finanssikriisin aikaan, Ahti sanoo.

Evlin päästrategi Valtteri Ahti kertoo taantumapelkojen olevan koholla selvästi.

Syklisiä osakkeita ovat sellaisten yhtiöiden osakkeet, joiden kehitys on vahvasti sidoksissa talouskasvuun. Tällaisia yhtiöitä ovat tyypillisesti esimerkiksi konepajat. Defensiivisiä taas ovat sellaiset, joiden kehitys on suhteellisen vakaata suhdanteesta riippumatta, tyypillisimmillään voimayhtiöt. Kasvuodotusten ollessa korkealla sijoittajat suosivat syklisiä osakkeita ja kun näkymät heikkenevät, kasvaa defensiivisten osakkeiden houkutus.

” Taantumapelot ovat selvästi koholla, mutta eivät yhtä korkealla kuin esimerkiksi koronakriisin ja finanssikriisin aikaan.

Klassinen ja perinteisesti hyvänä taantuman ennakoijana pidetty indikaattori on korkokäyrä. Tavallinen tapa on verrata kahden ja kymmenen vuoden valtionlainan markkinakorkoa. Tavallisesti lyhyemmät korot ovat alemmat kuin pitkät, mutta kun talouden ja inflaation kiihtyessä odotukset keskuspankin koronnostosta kasvavat, nousevat myös lyhyen pään korot. Kun samaan aikaan odotukset tulevasta kasvusta ja tulevista korkotasoista laskevat, alenevat pidemmän pään korot.

Kun lyhyen ja pitkän koron erotus on negatiivinen, korkokäyrän sanotaan olevan laskeva tai kääntynyt. Tämän taas tulkitaan ennakoivan taantumaa, mitä se suhteellisen luotettavasti on historiassa tehnytkin.

Korkokäyrä on kevään aikana loiventunut ja piipahtanut käänteisenäkin, mikä ennakoisi taantumaa. Tulkintaa vaikeuttaa nyt kuitenkin se, että keskuspankkien osto-ohjelmat ovat pitkään painaneet korkoja. Kun keskuspankit nyt purkavat osto-ohjelmiaan ja nostavat ohjauskorkojaan, vaikuttavat ne korkokäyrään kahta kautta.

– Signaaliarvo on siten vähän kyseenalainen. Viesti ei ole niin puhdas kuin ennen kuin keskuspankit aloittivat massiiviset arvopaperiostonsa, Ahti sanoo.

Mikä sitten on saanut markkinat pelkäämään taantumaa? Tärkein syy on kiristyvä rahapolitiikka. Rahapolitiikan kiristämisen syynä taas on inflaatio, jonka kova kiihtyminen ei näytä olevankaan niin tilapäistä kuin vielä syksyllä osin ajateltiin.

Tuoreimpien tietojen mukaan inflaatiovauhti ylsi Yhdysvalloissa viime kuussa 8,3 prosenttiin. Inflaatio on laajaa, sillä ilman helposti vaihtelevia elintarvikkeiden ja energian hintoja laskettu niin sanottu pohjainflaatiokin ylsi peräti 6,2 prosenttiin. Euroalueella vastaavat luvut olivat 7,5 prosenttia ja 3,5 prosenttia.

Ahti puhuu keskuspankkien, inflaation ja talouskasvun epäpyhästä liitosta.

– Suurin syy talouden hidastumiselle on rahapolitiikan kiristäminen.

” Suurin syy talouden hidastumiselle on rahapolitiikan kiristäminen.

Korkokäyrän jokainen kohta nousee, kun rahapolitiikka kiristyy. Ja inflaatio itsessäänkin heikentää ostovoimaa, hän sanoo.

Kun mukaan tulevat Venäjän hyökkäyssota ja Kiinan koronapolitiikan vaikutukset, kasassa on jo paljon kasvunäkymiä painavia tekijöitä.

Meillä Suomessa Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) tuorein suhdannebarometri kertoo, että yritysten odotukset talouden kehityksestä ovat jatkaneet laskuaan toukokuussa. Eniten laskua oli rakennusalalla, missä heikkenevää suhdannetta povaa useampi yritys kuin paranevaa.

Myös kuluttajien talousluottamus on pysynyt alamaissa. Toukokuun luottamusbarometrin mukaan odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua ovat hyvin pessimistiset ja odotus inflaatiosta on korkeampi kuin koskaan aiemmin. Aikeita kestotavaroiden ostamiseen vuoden sisällä oli hyvin vähän.

Kansainvälisistä talousluvuista ostopäällikköindeksit ovat pysyneet yleisellä tasolla hyvinä. Sekä Yhdysvalloissa että euroalueella indeksit ovat vielä selvästi kasvua kuvaavissa lukemissa. Tarkempi tarkastelu kuitenkin paljastaa, että suunta on ollut kevään aikana heikkenevä ja alaindeksien viesti on huolestuttava. Tulevaisuuteen katsovista alaindekseistä esimerkiksi uusia tilauksia kuvaavien tai odotuksia kuuden kuukauden päähän kuvaavien indeksien kertoma on heikompaa.