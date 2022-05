Tällä alalla on vain vuoden koulutus ja krooninen pula tekijöistä – palkka jopa 4 000 e/kk

Isännöitsijänä voi päästä hyvälle palkkatasolle jopa ilman erillistä koulutusta. Käytännössä työ vaatii monenlaista osaamista.

Isännöitsijän tehtävässä ei ole lakisääteisiä koulutusvaatimuksia, mutta työssä voi yltää varsin mukavaan palkkatasoon.

– Lisineen ja kokouspalkkioineen kuukausiansio pyörii aika laajalla alueella 3 000–4 000 euron välillä, sanoo Toivo Korhonen, joensuulaisen JIP Isännöinnin toimitusjohtaja sekä myös Isännöintiliiton hallituksen puheenjohtaja.

– Tietysti palkka riippuu siitäkin, millaisia tehtäväkokonaisuuksia ja asiakaskohteita isännöitsijällä on hoidettavana.

Duunitori-verkkopalvelun mukaan isännöitsijän keskimääräinen palkka oli kuntasektorilla 3 368 euroa ja yksityisellä puolella 3 972 euroa kuukaudessa.

Isännöitsijän tehtäviin voi pätevöityä noin 1–1,5 vuotta kestävän isännöinnin ammattitutkinnon kautta, johon kuuluu myös työssä oppimista.

– Siinä pääsee kiinni vähän kaikkiin toimialan osa-alueisiin. Koulutuksessa kerrotaan perusasioita mm. talotekniikasta, rakenteista ja rakentamisesta. Tutkintoon sisältyy myös taloutta, asiakaspalvelua, hallintoa ja juridiikkaa, sanoo Korhonen.

– Melko usein uusi isännöitsijä kouluttautuu työn ohessa. Oppisopimus on aika yleinen käytäntö.

Alalla on myös mahdollista suorittaa jatkotutkintoja, jotka nekin pääasiallisesti tehdään työn ohessa.

Varsinaista tutkintovaatimusta alalla ei siis kuitenkaan ole, vaikka alan opintoihin kannustetaankin. Isännöitsijöinä toimii paljon alanvaihtajia, joilla on takana jonkin soveltuvan alan opinnot tai työkokemus.

– Perinteisesti nykyisistä isännöitsijöistä on hyvin moni saanut kaupallisen koulutuksen eli merkonomi- tai tradenomitutkinnon. Kauppatieteiden maistereita ja muita akateemisesti koulutettuja on yhä enemmän, Korhonen sanoo.

– Toinen ryhmä ovat tekninen koulutuksen käyneet. Monet vanhimmat isännöitsijät ovat rakennusmestareita tai -insinöörejä. Alanvaihtajista tiedän lisäksi erään teologin, metsänhoitajan ja fyysikonkin.

Korhosen mukaan työ on hyvin laaja-alaista ja elämänkokemuksesta on usein hyötyä. Hänen mielestään isännöitsijän tärkein vaatimus on, että palveluasenne on kohdallaan, jotta isännöitsijä on valmis tarttumaan aktiivisesti asiakkaiden ongelmiin.

Työ vaatii siis sekä taloudellista, hallinnollista että teknistä osaamista, juridiikkaa unohtamatta, Korhonen tiivistää.

Isännöintialaa vaivaa jo lähes krooninen työvoimapula. Yhtenä syynä on korkea keski-ikä.

– Esimerkiksi meillä on 20 isännöitsijää, ja niistä 4 taitaa olla eläköitymässä, Korhonen kertoo.

Jip Isännöinnin tilanne kuvaa myös alaa yleisemmin. Isännöintiliiton pari vuotta sitten tekemän Isännöinnin ammattilaiset -tutkimuksen mukaan yli viidesosa isännöitsijöistä on yli 60-vuotiaita, joten eläköityminen on alalla iso haaste.

Korhonen on tyytyväinen siihen, että isännöintialalle on tullut mukaan myös 25–30-vuotiaita, jotka ovat ottaneet hyvin paikkansa. Perinteisesti miesvaltaiselle alalle on tullut myös yhä enemmän naisia, ja heitä on yli puolet alan työntekijöistä, kun asiakaspalvelu ja taloushallinto lasketaan mukaan.

Toinen syy työvoimapulaan on se, että alalta siirrytään pois kokonaan.

– Monesti alaa vaihtavien syy on se, että asiakkaiden kanssa toimiminen on liian kuluttavaa, kertoo Isännöintiliiton vaikuttamis- ja tutkimusjohtaja Tuomas Viljamaa.

Korhosen mukaan isännöitsijän työ ei sovikaan kaikille.

– Ala on monipuolinen, mukava ja mielenkiintoinen. Mutta se on myös haastava, koska isännöitsijää tarvitaan usein silloin, kun hoidetaan ikäviä asioita Korhonen kertoo.

– Myös iltatyöt ovat monelle myrkkyä, ja vaikka ne ovatkin vähentyneet, niin niitä asunto-osakeyhtiöissä riittää.

Toisaalta isännöinti on melko vakaa ala, johon suhdanteet eivät kovin herkästi vaikuta.

– Toisin kuin hektisten toimialojen pörssiyhtiöissä, joissa ovi voi käydä nopeaankin, Korhonen sanoo.