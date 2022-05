Yritysten luottamus talouteen heikkeni edelleen – kuluttajien luottamuksen lasku pysähtyi

Kuluttajien luottamus on edelleen hyvin alhaisella tasolla.

Elinkeinoelämän odotukset talouden kehityksestä ovat jatkaneet laskuaan toukokuussa. EK:n suhdannebarometrin mukaan eniten laskua oli rakennusalalla.

Kuluttajien luottamus talouden kehitykseen sen sijaan on pysynyt toukokuussa lähes ennallaan, kertoo Tilastokeskus. Kuluttajien luottamus on kuitenkin edelleen hyvin alhaisella tasolla. Se on ollut nykyistä heikompi ainoastaan koronakriisin alussa huhtikuussa 2020 ja finanssikriisin aikaan vuoden 2008 lopussa.

Lue lisää: Nordean korttidata paljasti selvän käänteen: hintojen nousu nitisti pari vuotta kestäneen buumin

Lue lisää: Kuluttajien ja yritysten odotukset synkkenivät – heikommat vain korona- ja finanssikriiseissä