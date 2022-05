Main ContentPlaceholder

Taloussanomat

Nordean korttidata paljasti selvän käänteen: hintojen nousu nitisti pari vuotta kestäneen buumin

Materiaalien hintojen nousu on hillinnyt suomalaisten remontti-intoa, joka on ollut korona-aikana kova, Nordean korttidata paljastaa. Hinnat ovat nousseet 15 prosenttia vuodessa, ja esimerkiksi puutavaran hinta on parissa vuodessa kaksinkertaistunut.

Puutavara on kallistunut selvästi.