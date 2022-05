Lappiin muuttanut Maija, 31, ajaa yli 500 kilometriä viikossa – näin bensan kalleus muutti elämää

Noussut bensan hinta kurittaa kukkaroita etenkin alueilla, joissa työmatkat ovat pitkiä.

Pitkien välimatkojen Suomessa auto on monelle välttämättömyys. Niin myös Maija Tulimaalle.

Kun Maija Tulimaa, 31, valmistui oikeustieteen ja yhteiskuntatieteen maisteriksi viime kesänä, hän tiesi haluavansa töihin pohjoiseen. Ulkomailla vietettyjen vuosien jälkeen hän asettui Lappiin, vaikka välimatkat huimaavatkin päätä.

Tulimaa tuntee polttoaineen hinnannousun nahoissaan. Hänen työmatkansa kotoa Pelkosenniemen Pyhätunturilta töihin Savukoskelle taittuu auton ratissa musiikkia ja podcasteja kuunnellen. Päivässä työmatkoja kertyy noin 138 kilometriä ja matkustus vie aikaa pari tuntia. Työmatka on Tulimaan työhistorian pisin.

– Työpäivä matkoineen saattaa venyä 11 tuntiin. Se on sellainen perus, etenkin, jos on huono keli.

Hankesihteerinä työskentelevän Tulimaan on turvauduttava omaan autoon, koska julkista liikennettä ei ole ja samoilla työajoilla ja matkoilla ei kulje muita.

Tulimaa on tottunut ajamaan pitkää työmatkaa.

Bensan hinta vaikuttaa Tulimaan päätökseen tehdä etätöitä. Hän suosii osaksi etätöitä myös ympäristösyistä.

– Tammikuussa suositeltiin vielä koronarajoitusten vuoksi etätöitä. Nykyään olen paikan päällä töissä viikossa yleensä kolme päivää, ja teen kaksi päivää etätöitä.

Tulimaa ajelee vuoden 2005 Nissan Primerallaan viikossa pakolliset menot. Jos hän käy kolmena päivänä työpaikallaan ja kerran isommassa ruokakaupassa, mittariin kertyy yli 500 kilometriä. Tulimaan onneksi auto on vähäruokainen.

– Primera syö 6,5 litraa bensaa satasella. En haluaisi isompikulutuksellista autoa.

” Julkisia Lapsissa ei juuri kulje, joten niillä matkailu on vaikeaa.

Vanhalla autolla ajaessa on aina myös jännitystä mukana. Toistaiseksi Nissan ei ole jättänyt tien päälle.

Tulimaa asuu tunturikylässä kaksin miehensä kanssa.

– Voisi olla aika vaikeaa yhdistää tällainen työmatka ja elämä pienten lasten tai lemmikkien kanssa, hän pohtii.

Tulimaan ja hänen miehensä taloudessa on pidettävä työmatkojen takia kahta autoa. Se vie ison siivun tuloista.

Polttoaineen hinnannousu hirvittää monia autoilijoita.

Noussut polttoaineen hinta on vaikuttanut Tulimaan kulutustottumuksiin. Hän tykkää matkustella Lapissa ja käydä kaupoilla hieman kauempana, mutta nykyään liikkumista pitää miettiä aiempaa tarkemmin. Lomamatkalle Keski-Suomeen ei haluta lähteä vain yhden viikonlopun takia.

– Viime syksynä saatettiin vielä lähteä yllättäen vaikkapa Nuorgamiin yöksi, mutta nyt ei enää. Julkisia Lapsissa ei juuri kulje, joten niillä matkailu on vaikeaa. Monesti pitää valita liikkumiseen auto, koska se on ainoa mahdollisuus.

” Syksyllä kävin vielä joogassa Kemijärvellä, mutta enää en halua käyttää rahaa ja aikaa ajamiseen.

Tulimaa hoitaa kauppaostokset pääasiassa Pyhällä olevasta kyläkaupasta, mutta isommille ostoksille pitää ajaa erikseen 50 kilometriä suuntaansa Kemijärvelle tai Sodankylään.

Bensiinin hinnannousuun on monia syitä aina Venäjän sodasta raakaöljyn hinnannousuun. Hinta vaikuttaa monen ihmisen elämään ja hyvinvointiin ja vaatii arjessa luovuutta. Etenkin Lapissa ja syrjäisemmillä alueilla polttoaineen hinta on yleensä kaupunkeja kalliimpi.

– Enää en aja harrastusmatkoja. Syksyllä kävin vielä joogassa Kemijärvellä, mutta enää en halua käyttää rahaa ja aikaa ajamiseen, Tulimaa luettelee.

Nykyään Tulimaa käyttää aikaa enemmän ulkoliikuntaan, talvella lasketteluun ja itsekseen joogailuun. Ne eivät vaadi pitkiä matkoja ajoa.

Tulimaa ei ole bensiinin hinnan takia harkinnut esimerkiksi työpaikan vaihtoa, eikä hän aio siirtyä kokonaan etätöihin. Parin vuoden etäopiskelun jälkeen Tulimaa on huomannut kaipaavansa myös sosiaalisia kontakteja.

– Huomaan nyt, miten paljon saan irti työyhteisöstä. Pidän hybridimallista.

Tulimaa on tullut Lappiin omia teitään mutta asettunut miehensä kanssa Pyhätunturiin. Hän uskoo, että etätyö on mahdollisuus pohjoiselle Suomelle, jossa kaikkien alojen työpaikkoja ei ole tarjolla fyysisesti. Vaikka Tulimaa käy nyt työpaikallaan myös paikan päällä, hän uskoo, että jonain päivänä tulevaisuudessa hänen pitää tehdä kokonaan etätöitä, koska pohjoisessa työpaikkoja on hänen koulutukselleen rajallisesti, bensa kallistuu eikä hän haluaisi ainakaan toistaiseksi muuttaa etelämmäs.

” En ikinä katso sitä hintaa. Käyn kerran tai pari viikossa tankilla ja laitan bensaa fiiliksen mukaan.

Pelkosenniemellä bensa maksoi perjantaina 2,50 euroa litralta. 100 kilometrin kauppareissun bensat Pyhätunturilta Kemijärvelle maksavat hieman päälle 16 euroa. 138 kilometrin työmatka Pyhätunturilta Savukoskelle maksaa vähän päälle 22 euroa. Lisäksi tulee vielä auton muut kulut vakuutuksista liikenneveroon.

Polttoaineen hinnannousu hirvittää Tulimaata. Tankilla käydessä hän koittaa olla ajattelematta hintaa.

– En ikinä katso sitä hintaa. Käyn kerran tai pari viikossa tankilla, ja laitan bensaa fiiliksen mukaan.

Tulimaa ei osaa arvioida, paljonko polttoaineen hinnan kärsisi vielä nousta, jotta hän alkaisi haaveilla kokonaan etätöistä tai keksisi muita säästömahdollisuuksia.

– Kyllä 2,5 euroa litra alkaa olla jo aika paljon. Jos litrahinta nousisi vaikka kolmeen euroon, on vaikea ajatella että kävisin töissä paikan päällä muuten kuin ihan pakolliset päivät.

Vaikka bensiini on kallista ja liikkumista ja kuluttamista täytyy miettiä tarkemmin, Tulimaa viihtyy Lapissa.

– Lappi on oikeastaan ainoa paikka Suomessa, jossa oikeasti haluan olla kaikkien ulkomaavuosieni jälkeen. Tämä on uniikki ja hieno paikka. Tunturikeskuksissa asuu paljon porukkaa muualta Suomesta, ja Savukoski on leppoinen paikka olla töissä. Porukka täällä erilaista, hyvällä tavalla.