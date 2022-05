Suomalaisen mökkielämän kulmakivi ampaisi suureen suosioon ulkomailla

Tactic Gamesin toimitusjohtaja Lauri Nieminen arvelee suosion johtuvan muun muassa pelin helppoudesta.

Tactic Gamesin Lauri Nieminen on ylpeä siitä, että mölkky on tullut suosituksi myös ulkomailla.

Suomalaisilta mökeiltä ja puistoista tuttu mölkky ponnistaa kohti maailmanvalloitusta. Peli on saavuttanut suosiota esimerkiksi Japanissa ja Ranskassa. Suosiosta kertoo, että hintavertailupalvelu Hintaoppaan mukaan Ranskassa peli on noussut parhaimmillaan 13. suosituimmaksi seurapeliksi. Se ohittaa usein jopa Ranskassa hyvin perinteisen petankin.

– Mölkky on ponnahtanut suosituksi seurapeliksi kaikkialla Ranskassa viime vuosina ja korvannut monissa kokoontumisissa jopa perinteisen petankin. Pelaajia näkee usein rannoilla, puistoissa, puutarhoissa ja pihoilla, Hintaoppaan maajohtaja Romain Gavache sanoo Hintaoppaan tiedotteessa.

Suomessa perinteisen mökkipelin suosio on otettu riemulla vastaan.

– Meille se on aika isokin ylpeydenaihe, että mölkystä on kasvanut kansainvälinen jättimenestys, peliä valmistavan Tactic Gamesin toimitusjohtaja Lauri Nieminen sanoo.

Päijät-Hämeen koulutuskonsernin Tuoterengas-yksikkö rekisteröi Mölkky-tavaramerkin 90-luvulla. Vuonna 2016 porilainen Tactic Games osti tavaramerkin. Siitä lähtien mölkkyä on valmistettu ainoastaan Tactic Gamesin tehtaalla Porissa. Jo aiemmin Tactic Games osallistui mölkyn kansainväliseen myyntiin ja vientiin.

Suomessa peliä on myyty tasaisesti jo pitkään. Nieminen arvioi, että vientiin mölkkyä alkoi päätyä enemmän kuin kotimaisille markkinoille noin kymmenen vuotta sitten eli suunnilleen samaan aikaan, kun pelin suosio alkoi kasvaa Ranskassa.

– Siellä meillä on todella vakiintunut markkina.

Viime vuonna peliä valmistettiin yli 400 000 kappaletta. Nieminen arvioi, että niistä jopa yli 95 prosenttia päätyi ulkomaille.

– Suomessa meillä on rakas ja pieni markkina, mutta myyntimäärissä mölkky kasvaa eniten ulkomailla.

Nieminen kertoo, että peliä myydään tällä hetkellä kymmeniin maihin. Voimakkaimmin pelin suosio kasvaa Aasiassa, ja varsinkin Japanissa on kova mölkkybuumi. Viime kesänä Japanin mölkkyliiton Yatsuga Shuichi arvioi Ilta-Sanomille, että lajilla on Japanissa 10 000 harrastajaa.

Muita suuria markkina-alueita ovat Pohjois- ja Etelä-Amerikka sekä Australia.

Nieminen arvelee, että pelin kansainvälinen suosio johtuu osin sen helppoudesta ja osin siitä, että sen suosio on kasvanut nopeimmin maissa, joissa on perinteitä muistakin ulkopeleistä. Esimerkiksi Ranskassa mölkyn suosio on kasvanut petankin jalanjäljissä, mutta mölkky on nuorempien sukupolvien laji.

Suosion myötä mölkyn ympärille on kehittynyt muitakin ilmiöitä. Pariisissa voi käydä Mölkky-cocktailbaarissa ja Japanissa järjestetään jopa mölkkyjoogaa.

Ensi kesänä lajin maailmanmestaruuskilpailut järjestetään jo toisen kerran Ranskassa.

Nieminen sanoo odottavansa mielenkiinnolla, mihin suuntaan mölkky kehittyy jatkossa. Tactic Gamesin tavoite on kasvattaa mölkyn tuotantoa jatkossa entisestään ja siihen panostetaan paljon.

– Haluamme, että ihmiset ympäri maailman pääsevät pelaamaan.

Kansainvälisen suosion myötä pelistä on syntynyt kilpailijoita ja kopioita. Tyypillisesti kopiot on valmistettu halpatuotannon maissa heikkolaatuisista raaka-aineista, sanoo Nieminen.

– Niitä vastaan me saamme kahnailla ympäri maailmaa.

Mölkky-brändistä ja siitä, että virallinen mölkky valmistetaan Suomessa, on apua taistelussa kilpailijoita vastaan. Nieminen sanoo, että ulkomailla myös kilpailijat ovat yrittäneet ratsastaa Suomi-brändillä.

– Se voi näkyä vaikka nimessä.