Olisivatko aseet ja ydinvoima sittenkin eettinen sijoituskohde – ”Venäjän hyökkäys muuttanut asetelmia”

Venäjän hyökkäyssota on mullistanut maailmaa ja sijoittajat pohtivat nyt, ovat myös vastuullisen sijoittamisen perusteet muuttuneet.

Epäeettisiä tai ei-vastuullisia sijoituskohteita ovat totutun ajattelutavan mukaan muun muassa tupakka, fossiiliset polttoaineet, porno ja aseet. Ydinvoimakin katsotaan usein tähän ryhmään kuuluvaksi, koska sen tuotannossa syntyvät radioaktiiviset jätteet jäävät tulevienkin sukupolvien huoleksi.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on kuitenkin muuttanut tilannetta, varainhoitoyhtiö Evlin vastuullisuusjohtaja Petra Hakamo sanoo.

– Esimerkiksi aseista puhuttaessa aikaisemmin hyvin tiukat näkemykset aseteollisuuden ESG-vastaisuudesta ovat vähintäänkin hämärtyneet. Jotkut sijoittajat ovat jopa lähteneet luokittelemaan sijoituksia aseteollisuuteen ”vihreänä” tai ”eettisenä”, pohjautuen argumenttiin, jossa niiden kautta pystytään turvaamaan ihmisoikeuksia, rauhaa ja demokratiaa, Hakamo sanoo Evlin tiedotteessa.

Rajojen löyhääminen tai hämärtäminen on kuitenkin vaikeaa.

– Sijoittajan saati edes itse asevalmistajan on todella vaikeaa seurata mihin tarkoitukseen myydyt aseet lopulta päätyvät. Puolustustarkoitukseen tänään tarkoitetut aseet voivatkin joutua täysin päinvastaiseen tarkoitukseen huomenna, tai myöhemmin tulevaisuudessa, jos ne päätyvät esimerkiksi autoritäärisiin valtioihin ja ihmisoikeuksia rikkoviin tarkoituksiin, Hakamo sanoo.

Samankaltaista punnintaa on alettu tehdä energia-alalle tehtävissä sijoituksissa. Venäjän energiasta irtautumisen vuoksi on alettu pohtia, pitäisikö Euroopassa kumminkin lyhyellä aikavälillä investoida omiin fossiilisiin energianlähteisiin tai ydinvoimaan.

– Arvioinnissa on ollut kevään mittaan vahvasti ”kumpi on pienempi paha” -mentaliteettia niin aseissa kuin polttoaineissa. Tästä johtuen sekä eettiset että ympäristön kannalta merkittävät rajat on laitettu koetukselle ja myös salkunhoitajat ovat entistä kiperämpien eettisten kysymysten edessä.

– Meneillään on tietynlainen tasapainoharjoitus: tulisiko suoraan poissulkea huonot vaiko eritoten sijoittaa huonojen joukosta timantteihin, jotka pyrkivät muuttamaan koko toimialaa paremmaksi, Hakamo sanoo.

Sota näyttää joka tapauksessa lisänneen aseteollisuuden tenhoa sijoittajien keskuudessa, sillä alan yritysten osakkeet ovat tänä vuonna kallistuneet roimasti. Suurimmalla osalla kurssi pomppasi reippaasti ylös 23. helmikuuta, jolloin Venäjä käynnisti laajamittaisen hyökkäyksensä Ukrainaan.

Kevään edetessä kurssit ovat pysyneet noususuunnassa. Esimerkiksi italialainen Leonardo sekä ranskalaiset Dassault ja Thales ovat tänä vuonna kallistuneet 50–60 prosenttia. Yhdysvalloissa Lockheed Martin ja Northrop Grumman ovat nousseet parikymmentä prosenttia.