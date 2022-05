Rakennusalalta raju väite: Vain pöljä remontoi vanhan talon – emeritusprofessori kertoo milloin purkaminen ei kannata

Kannattaako vanhaa taloa remontoida, vai onko kannattavinta tuoda paikalle puskutraktori? Yksi tekijä ratkaisee usein sen kannattaako talo purkaa vai korjata.

Monen suomalaisen haaveena on asua omakotitalossa kaupungin keskustassa ja järven rannalla.

Tämä voi olla kärjistys, mutta tutkimusten mukaan suurin osa suomalaisista haluaa asua pientaloalueella ja hyvien palveluiden lähettyvillä.

Kaikilla ei ole mahdollisuutta tähän, mutta esimerkiksi monet vanhat 50–70 -luvun omakotitalot sijaitsevat usein hyvillä paikoilla.

Näissä taloissa on kuitenkin omat riskinsä, toteaa Pientaloteollisuus PTT:n hallituksen puheenjohtaja Joran Hasenson blogissaan.

Hänen mukaansa vanhassa omakotitalossa ihastutaan tunteeseen, miljööseen ja sijaintiin, mutta talojen terveellisyys ja turvallisuus ei läheskään aina vastaa nykytaloja ja varsinkin energiatehokkuus ja ekologisuus on todella paljon heikompi kuin nykytaloissa.

– Monesti paras ratkaisu kasvukeskuksessa onkin ostaa elinkaarensa loppupuolella oleva omakotitalo, purkaa se ja rakentaa samalle tontille kaksi tai jopa kolme uutta, nykyaikaista asuntoa, joiden energiatehokkuus, ekologisuus sekä elinkaarikustannukset ovat aivan eri tasolla kuin paikalla aiemmin sijainneella vanhalla omakotitalolla, Hasenson kirjoittaa.

Hänen mukaansa ”jokaista 70-luvun ekologisena katastrofina pidettävää omakotitaloa ei tule suojella ja remontoida”.

Tampereen yliopiston rakennustekniikan emeritusprofessori Matti Pentti on periaatteessa samalla kannalla, mutta korostaa, että jokainen omakotitalo on yksilö.

Viime vuosina on keskusteltu paljon muun muassa 1950-luvun rintamamiestalojen hyvistä ja huonoista puolista. Ne poikkeavat selvästi uudemmista taloista, joiden kohdalla oli jo saatavissa paremmin erilaisia rakennustarvikkeita.

– Rintamamiestaloissa on esimerkiksi purueristeiset rakenteet, kun taas uudemmissa on mineraalivillaeristeet, Pentti sanoo.

Kuusikymmentäluvulle tultaessa taloista katosivat kellarit, ullakot ja jyrkät katot ja tilalle tulivat maanvaraiset lattiat ja tasakatot. Monet rakenneratkaisut, joita silloin käytettiin, ovat nykyisin luokiteltu riskirakenteiksi.

– Eri ikäisissä taloissa on erilaisia riskejä. Mahdollisten riskien toteutumiseen vaikuttaa talon ylläpito ja tehdyt korjaukset. Myös rakennuspaikalla on merkitystä, Pentti sanoo.

– Usein vanhat talot on kuitenkin jo korjattu moneen kertaan, usein peruskorjattukin. Korjausten laadusta riippuu sitten se, missä kunnossa ne ovat tänä päivänä.

Sama pätee energiatehokkuuteen. Jos taloja ei ole lisäeristetty, voi energiatehokkuus olla heikkoa.

– Valtio alkoi tukea energiaremontteja kuitenkin jo 1970-luvulla energiakriisin aikoihin. Tällöin tehtiin lisäeristyksiä remonttien yhteydessä.

Vanhaa taloa voidaan myös käyttää tavalla, jolloin energiankulutus jää vähäiseksi, vaikka rakenteet olisivat heikommin eristettyjä. Tällöin osa huoneista voi olla vaikkapa kylmillään.

Viime aikoina on keskusteltu paljon EU:n uusista energiatehokkuusvaatimuksista. Pentti ei usko, että vaatimukset johtaisivat käytännössä vanhojen omakotitalojen suurremontteihin taikka purkamiseen.

– Tuntuisi kohtuuttomalta, että tulisi jonkinlainen korjauspakko. Tähänkin asti säännöt ovat koskeneet vain uudisrakentamista ja peruskorjauksia.

Usein avainkysymys on tontin sijainti. Helsingissä on purettu välillä suhteellisen uusiakin omakotitaloja ja samalla suurelle tontille on sijoitettu useampi talo.

– Jos tontti on arvokas, silloin taloudellisesti järkeviä mahdollisuuksia on enemmän. Silloin purkaminenkin ja uudisrakentaminen voi olla taloudellisesti kannattavaa, Pentti sanoo.

Jos talo taasen sijaitsee alueella, jossa tonteilla ei ole paljon arvoa, voi olla että talon korjauskin vielä kannattaa.

– Jos suhteellisen uusienkin talojen markkina-arvo on alhainen, tuhat euroa neliöltä tai alle, ei uuden talon rakentaminen samalle tontille ole taloudellisesti järkevää, Pentti sanoo.

Silloin vanhaakin kannattaa vielä korjata.

– Maaseudulla pystytään usein vielä tekemään aika paljon korjauksia. Jos työtä pystytään tekemään itse ja ostetaan vain tarvikkeet, voi perusteellinenkin korjaaminen olla suhteellisen edullista.

Se on myös kiertotalouden periaatteiden näkökulmasta kannattavampaa kuin purkaminen ja kaatopaikalle vienti, Pentti korostaa.

Asiasta kirjoitti ensin Talouselämä.