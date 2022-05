Näihin lomakohteisiin pääsee nyt halvimmalla

Parhaimmillaan viikon reissulle etelään pääsee alle 300 eurolla henkeä kohden. Listasimme matkatoimistojen edullisimmat kohteet juuri nyt.

Kesä on jo aivan nurkan takana, mutta Suomen kesäilmat näyttävät jälleen epävarmoilta. Pitäisikös sittenkin pyörähtää kesällä jossain lämpimässä paikassa?

Aivan poikkeuksellisen edulliset äkkilähdöt ovat nyt kiven alla, kerrotaan suomalaisista matkatoimistoista. Mikäli mielessä on tietty lomakohde tai ajankohta, kannattaa olla siis ajoissa liikkeellä.

– Kysyntä kesän matkoihin on tällä hetkellä niin kovaa, että painetta hintojen laskulle ei ole, ja äkkilähtöhintoja on hyvin rajallisesti, Aurinkomatkojen viestintäpäällikkö Mari Kanerva kertoo.

Matkat hinnoitellaan pitkälti kysynnän mukaan.

– Karkeasti voisi sanoa, että matkaan pääsee alta 300 euron ja perheen kanssa reilulla tuhannella eurolla, sanoo Tuin viestintäpäällikkö Laura Aaltonen.

Turkin Alanyassa riittää rantaa joka varpaalle.

Tjäreborgin maajohtaja Jessica Virtanen arvioi, että Turkin kohteet ovat tällä hetkellä edullisimpia ulkomaanlomavaihtoehtoja.

– Toukokuulle ei enää pahemmin löydy kuin muutamia hajapaikkoja, sanoo Virtanen.

Listasimme matkatoimistojen edullisia kohteita, joihin suomalaisia viedään nyt auringon alle. Joitakin matkoja on jäljellä vain yksittäisiä, ja hinnat muuttuvat jatkuvasti, joten ajankohtaiset hinnat löytyvät matkatoimistojen verkkosivuilta.

Turkki

Turkki tarjoilee tällä hetkellä Suomen ja Ruotsin Nato-jarrutuksen lisäksi porottavia 30 asteen lämpötiloja. Tuilla viikon loman hinnat alkavat tällä hetkellä 280 eurosta henkilöä kohden. Nelihenkinen perhe pääsee matkaan 1 100 eurolla.

Suomen ulkoministeriö kehottaa noudattamaan varovaisuutta Turkkiin matkustettaessa. Turkin yleinen turvallisuustilanne on kuitenkin vakaa.

Kaikkea matkustamista on Ulkoministeriön mukaan vältettävä Turkin Syyrian vastaiselle rajaseudulle ja tarpeetonta matkustamista Itä-Turkkiin Iranin ja Irakin vastaiselle rajalle. Yllä mainitut esimerkkikohteet sijaitsevat Turkin etelärannikolla.

Turkkiin pääsee matkustamaan suhteellisen edullisesti.

Antalya

alk. 280€ / henkilö (TUI)

Alanya

alk. 441€ / henkilö (Aurinkomatkat)

Marmaris

alk. 374 € / henkilö (Aurinkomatkat)

Kreikka

Kreikan kesä on kuuma, kuiva ja käytännössä pilvetön.

Kreikan suurimmat saaret Kreeta ja Rodos ovat erittäin suosittuja, mutta niille löytyy yhä joitakin edullisia paikkoja. Kesäkuussa alkaa olla jo suhteellisen täyttä monin paikoin.

Matkailumaana Kreikka on varsin turvallinen, ja turistisaarilla on rauhallista.

Kreikassa suomalainen turisti pärjää tutusti euroilla.

Rodos on suosittu lomakohde.

Rodos

alk. 290 € / henkilö (TUI)

alk. 495 € / henkilö (Aurinkomatkat)

Kreeta

330 € / henkilö (TUI)

Samos

320 € / henkilö (TUI)

Parga

alk. 220 € / henkilö (Tjäreborg)

alk. 414 € / henkilö (Aurinkomatkat)

Nidri

alk. 220 € / henkilö (Tjäreborg)

Kroatia

Adrianmeren taipeessa lepäävä Kroatia on eräs Euroopan suosituimmista matkakohteista. Lempeää lämpöä ja merellisiä oloja pääsee kokemaan noin kolmen tunnin lentomatkan jälkeen.

Ulkoministeriön mukaan matkustaminen Kroatiassa on turvallista.

EU-jäsenyydestä huolimatta maan valuutta on Kroatian kuna.

alk. 440 € / henkilö (TUI)

Kypros

Kypros on saari Välimeren itäpuolella. Sitä kehystävät kristallinkirkkaan meren takana muun muassa Turkki, Syyria ja Libanon.

Yleinen turvallisuustilanne Kyproksella on vakaa. Hämmennystä ja tottumattomalle vaaratilanteitakin voi aiheuttaa suomalaisesta normaalista poikkeava vasemmanpuoleinen liikenne.

YK:n hallinnoima ”vihreä linja” jakaa Kyproksen kahteen osaan: kyproksenkreikkalaisten asuttamaan eteläosaan sekä kyproksenturkkilaisten asuttamaan pohjoisosaan, jonka Turkki valloitti vuonna 1974. Saarella on kuitenkin vain yksi kansainvälisesti tunnustettu hallinto, Kyproksen tasavalta.

Kyproksen kesät ovat kuumia ja kuivia.

Ayia Napa

alk. 355 € / henkilö (Tjäreborg)

Portugali

Portugalille kuuluvasta Madeirasta kolme neljäsosaa on luonnonsuojelualuetta, mutta nähtävää on moniin makuihin. Lämpöä on mukavasti, mutta vuoriston vuoksi ilmastollisia eroja on saaren pohjois- ja eteläosien välillä. Sateisiinkin on syytä varautua.

Madeira

492 € / henkilö (Aurinkomatkat)