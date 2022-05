Etla: Paperiteollisuuden vienti laski lakon vuoksi odotettua enemmän

Etlan toimialakatsauksen mukaan monen muun alan kasvu on nopeampaa kuin EU:ssa keskimäärin.

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan mukaan paperiteollisuuden vienti laski tammi–maaliskuussa odotettua enemmän. Kevään toimialakatsauksen mukaan vienti laski 17 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna Paperiliiton pitkittyneen lakon takia. Etla arvioi aiemmin, että paperiteollisuuden viennin määrä supistuisi 7 prosenttia.

– Laskelmamme perustui noin kolmen kuukauden pituiseen lakkoon, mutta lakosta tulikin odotettua pidempi, mikä tulee näkymään tilastoissa myös selvästi dramaattisempana pudotuksena viennin määrässä, Etlan tutkija Birgitta Berg-Andersson arvioi.

Puutavarateollisuuden tuotanto kasvoi tammi–maaliskuussa 18 prosenttia ja vientihinnat kallistuivat keskimäärin peräti 46 prosenttia.

Toimialakatsauksen mukaan erityisesti kaupan alan nopea kasvu on jäänyt jo taakse. Hidasta kasvua selittää muun muassa, että kulutuskysyntä on siirtynyt palveluihin. Lisäksi kotitalouksien ostovoima on heikentynyt hintojen nousun vuoksi.

Yksityisten palvelualojen tuotannon ennustetaan kasvavan tänä vuonna 3 ja ensi vuonna 2,5 prosenttia.

Toimialakatsauksessa ennustetaan, että majoitus- ja ravitsemisalan kasvun elpyminen jatkuu vuoden 2024 jälkeen. Alan kasvaminen on hidasta, koska venäläiset ja kiinalaiset matkailijat puuttuvat.

Kansainvälisellä matkailulla on vaikeuksia erityisesti Uudellamaalla ja Kaakkois-suomessa.

Monella muulla toimialalla kasvu on nopeampaa kuin muissa EU:ssa keskimäärin. Esimerkiksi sähkö- ja elektroniikkateollisuuden valmistusmäärät kasvoivat Suomessa 2,5 prosenttia. Koko EU:ssa sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuotanto laski keskimäärin 7,7 prosenttia.

Metallijalosteiden tuotanto kasvoi Suomessa 17 prosenttia ja koneiden ja laitteiden tuotanto 9 prosenttia. Kemianteollisuuden tuotanto nousi 1,2 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Etlasta muistutetaan, että kevään toimialakatsaukseen liittyy paljon epävarmuutta pakotteiden ja Ukrainassa käytävän sodan vuoksi.