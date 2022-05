Tulli varoittaa: jos tuot näitä tuotteita Virosta, voit syyllistyä rikokseen

Nikotiinia sisältävät annospussit ovat Suomessa lääkevalmisteita eivätkä tupakkatuotteita, jos nikotiinin määrä ylittää 4 milligrammaa, Tulli huomauttaa.

Virossa myydään nikotiinia sisältäviä annospusseja, jotka luokitellaan Suomessa lääkevalmisteiksi eikä tupakkatuotteiksi.

Tulli varoittaa tiedotteessaan, että matkustaja voi Suomeen palatessaan joutua jopa rikostutkinnan kohteeksi, jos hän tuo maahan liian vahvoja nikotiiniannospusseja.

Nikotiinipussit laitetaan suuonteloon, ja ne sisältävät nikotiinia mutta eivät tupakkaa. Niiden maahantuontia säännellään lääkelaissa, ja niitä koskevat eri maahantuontirajoitukset kuin nuuskaa.

Olennaista on nikotiinin määrä annospussissa. Riippuen määrästä, ne voivat olla joko itsehoitolääkkeitä tai reseptilääkkeitä. Reseptilääkkeitä ei saa tuoda Suomeen ilman reseptiä.

Jos tuotteessa on nikotiinia enintään 4 milligrammaa, kyseessä on itsehoitolääke ja jos nikotiinia on yli 4 milligrammaa, kyseessä on reseptilääkevalmiste.

Jos reseptilääkettä tuo maahan ilman reseptiä, tuotteet voidaan ottaa haltuun ja maahantuoja voi joutua jopa esitutkintaan. Tulli teki viime vuonna yli 800 nikotiinivalmisteiden haltuunottoa, ja luvussa ovat mukana sekä matkustajien tuomat että netistä tilatut tuotteet.