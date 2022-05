Yhdessä Pohjoismaassa eläkkeelle siirrytään selvästi muita nuorempina – naiset nauttivat eläkkeestä pitkään

Suomalaisten eläkkeellejäämisikä on lykkääntynyt, mutta työnteko lopetetaan silti naapurimaita aiemmin.

Eläkeiän nostaminen ja varhaiseläkkeelle pääsyn vaikeuttaminen ovat myöhentäneet suomalaisten siirtymistä eläkkeelle. Tästä huolimatta työ jätetään aiemmin kuin naapurimaissa, joissa osa-aikainen työ eläkkeelläkin on yleistä.

Tämä käy ilmi Eläketurvakeskuksen (ETK) selvityksestä, joka vertailee Pohjoismaiden ja Viron eläkkeellesiirtymis- ja työnjättöikiä vuosina 2007–2010.

Kaikissa vertailun maissa on tänä aikana tehty eläkeuudistuksia, joiden tarkoituksena on ollut pidentää työuria ja turvata eläkkeiden maksu väestörakenteen ikääntyessä, ETK kertoo tiedotteessaan.

Korkein eläkkeellesiirtymisikä on ruotsalaisilla, jotka siirtyivät eläkkeelle keskimäärin 64,2-vuotiaana. Seuraavina noin vuoden jäljessä eli nuorempina tulevat Suomi ja Tanska.

Hännille vertailussa sijoittuu Norja, missä eläkkeen voi ottaa maksuun täysimääräisenä jo ennen varsinaista eläkeikää, ETK kertoo.

Suomessa eläkkeellejääminen on myöhentynyt selvästi, sillä vielä vuonna 2007 maassamme oli vertailun alhaisin eläkkeellesiirtymisikä. ETK luonnehtii kehitystä ”hyväksi” ja sanoo selityksen olevan, että reittejä varhaiseläkkeelle on karsittu ja eläkeikää asteittain nostettu.

– Suomessa ja Tanskassa on käytetty enemmän varhaiseläkkeitä kuin muissa Pohjoismaissa. Molemmissa maissa eläkeuudistusten vaikutukset 2010-luvulla näkyvät työnjättöiän myöhentymisenä ja eläkkeellesiirtymisiän nousuna. Tosin ensin mainitussa on vielä tekemistä, ETK:n yhteyspäällikkö Mika Vidlund sanoo tiedotteessa.

Tilanne nimittäin on toinen, kun tarkastellaan maiden keskimääräistä työnjättöikää. Silloin Suomi ja Tanska jäävät hännille, koska molemmissa työskentely lopetetaan usein heti eläkkeelle siirryttäessä. Muissa maissa työntekoa monesti jatketaan ainakin osa-aikaisesti.

Naiset saavat kaikissa vertailun maista nauttia useammista eläkevuosista kuin miehet, sillä he elävät vuosia pidempään kuin miehet. Naisten eläkeaika on peräti 23 vuotta islantilaisilla, norjalaisilla, suomalaisilla ja virolaisilla, kun taas tanskalaisilla se jää 20 vuoteen.

Miehistä pisin eläkeaika on norjalaisilla, mutta hekin pääsevät vain 20 vuoteen. Suomessa ja Ruotsissa miesten eläkeaika on 18 vuotta. Lyhimmäksi eli 16 vuoteen eläkeaika jää virolaisilla ja tanskalaisilla miehillä.

Suomalaisten miesten ja naisten eläkeajoissa on siten eroa lähes viisi vuotta, vaikka he siirtyvät eläkkeelle keskimäärin samanikäisinä.

– Suunta on parempaan, mutta kärjistäen suomalaisen miehen elämässä on edelleen myös Ryysyrannan piirteitä. Elintavoissa on petrattu, mutta miehet tuskin saavat kiinni naisten elinajanodotetta, ETK:n kehityspäällikkö Jari Kannisto sanoo.