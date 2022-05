FT: Venäjän uhka karkottaa joukkovelkakirjasijoittajia Suomesta ja Baltiasta

Suomen valtion kymmenvuotisten joukkovelkakirjojen korko on noussut selvästi Venäjän helmikuussa aloittaman hyökkäyksen jälkeen.

Venäjän uhka karkottaa joukkovelkakirjasijoittajia Suomesta ja Baltiasta, kirjoittaa talouslehti Financial Times.

Suomen kohdalla tämä näkyy muun muassa siinä, että Suomen valtion kymmenvuotisen lainan korko on FT:n mukaan noussut Venäjän helmikuussa aloittaman hyökkäyksen jälkeen 0,8 prosenttiyksikköä 1,4 prosenttiin. Korkoero Saksan valtion kymmenvuotiseen joukkovelkakirjaan on kasvanut samaan aikaan 0,46 prosenttiyksikköön hyökkäystä edeltäneestä 0,36 prosenttiyksiköstä. Korkoeroa kutsutaan joskus myös riskilisäksi.

FT:n haastatteleman Pohjoismaiden Investointipankin NIB:n toimitusjohtajan André Küüsvekin mukaan joukkovelkakirjalainasijoittajat näyttävät olevan tällä hetkellä kiinnostuneempia sijoituskohteista, jotka ovat kauempana Venäjästä, kuin Suomesta ja Baltian maista.

– Suuret ja globaalit joukkovelkakirjarahastot sanovat, että heidän on vaikea arvioida, kuinka suuri riski on kyseessä. Heidän on helpompi ottaa odotetaan ja katsotaan - asenne, Küüsvek sanoo FT:lle.

Kiinnostus NIB:n tarjoamaa rahoitusta kohtaan alkoi kasvaa jo ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan reaktiona inflaation kiihtymiseen jo keskuspankkeihin kohdistuviin koronnosto-odotuksiin.

Küüsvekin mukaan korkoero alueen valtionlainojen ja yritysten liikkeeseen laskemien joukkolainojen välillä on viime aikoina lisääntynyt, mikä heijastaa yleisen hermostuneisuuden kasvua.

Mitään erityistä syytä huoleen ei Küüsvekin mukaan kuitenkaan ole. Kyse on enemmänkin kansainvälisten sijoittajien hahmottamisesta kuin todellisista ongelmista. Suurin osa joukkolainoista on paikallisten sijoittajien salkuissa, jotka tuntevat tilanteen hyvin.