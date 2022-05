Kesätyöntekijöiden neuvonnassa on huomattu uusi salailuun viittaava ilmiö – tarkista ainakin nämä ennen ensimmäistä työpäivää

Kesätyöt voivat herättää paljon kysymyksiä, mutta myös kiistatilanteita. Ongelmien minimoimiseksi kesätyöntekijöiden neuvonnassa suositellaan aina tekemään työsopimus kirjallisena.

Varsinkin ensimmäinen kesätyö voi tuoda mukanaan paljon ongelmatilanteita. Apua ongelmatilanteisiin ja yleisiä neuvoja kesätöihin liittyvissä kysymyksissä saa SAK:n, STTK:n ja Akavan yhteisestä kesäduunari.info-palvelusta. Palvelu on auki toukokuun alusta elokuun loppuun.

Kesäduunarineuvoja Hanna-Marilla Zidan kertoo, että ensimmäisten viikkojen aikana yhteydenottoja on tullut kymmeniä. Valtaosa soittajista on nuoria, mutta ikähaarukka on laaja, 15–50 vuotta. Keväällä suurin osa puheluista on liittynyt työsopimuksiin ja niiden solmimiseen. Erityisesti suullisesti tehdyt työsopimukset ovat herättäneet kysymyksiä ja epävarmuutta.

Zidan sanoo, että työsopimuksen voi tehdä myös suullisesti. Hän kuitenkin suosittelee kirjallisen työsopimuksen työsopimuksen tekemistä, koska niin vältetään epäselvyydet.

– Silloin molemmat näkevät kirjallisesti, mitä on sovittu ja mihin sitouduttu.

Kesäduunarineuvoja Hanna-Marilla Zidan.

Työsopimusten lisäksi nuoria kiinnostavat palkkaan liittyvät asiat, esimerkiksi se, miten palkka ja lisät määräytyvät. Yhteydenotolla halutaan varmistaa, että palkka on varmasti oikea. Aiempina vuosina työntekijöiden lisäksi myös työnantajat ovat ottaneet yhteyttä neuvontapuhelimeen, sillä työnantajatkaan eivät välttämättä aina tiedä, miten työsuhteeseen liittyviä asioita pitää hoitaa.

– Haluan uskoa, että ongelmatilanteet johtuvat tiedon puutteesta. Siinä tilanteessa on aina parempi soittaa ja selvittää.

Alle 18-vuotiaan työntekijän työaikoihin liittyy rajoituksia. Zidan sanoo, että keväällä on käynyt ilmi esimerkiksi, että nuoria ei välttämättä ohjeisteta riittävästi työpaikan taukokäytäntöihin. Hän muistuttaa myös perehdytyksen tärkeydestä.

– Se kuulostaa pikkujutulta, mutta on kesätyön onnistumisen kannalta keskeinen asia.

Viime vuosina julkisuudessa on ollut esillä tapauksia, joissa työntekijöitä ei ole kohdeltu asiallisesti. Tammikuussa lemmikkieläintarvikkeita myyvä Musti ja Mirri -ketju nousi julkisuuteen, kun kävi ilmi, että työntekijöillä on muun muassa niin kiire, että he eivät ehdi pitää taukoja. Viime vuonna vastaavanlaisessa tilanteessa oli Hesburger, jonka työntekijät kertoivat niin ikään tehneensä töitä tauoitta ja työskennelleensä jopa ilman palkkaa.

– Varmaan se on jossain määrin lisännyt nuorten tietoisuutta siitä, mitä ei saisi tehdä, Zidan sanoo.

Kesätyöt Muista ainakin nämä Tee työsopimus – työsopimus kannattaa aina tehdä kirjallisesti, vaikkakaan laki ei sitä edellytä. Perehdytys – työntekijällä on oikeus saada perehdytystä työhön ja työnantajalla on lakisääteinen velvollisuus perehdyttää työpaikan olosuhteisiin. Suojele itseäsi – nuoria työntekijöitä varten on omat lakinsa, jossa määritellään työvuorojen pituus ja ajankohta. Vaarallisesta työstä voi kieltäytyä. Tarkista palkkasi – Tarkista, että palkkatiedot ovat oikein ja sinulle on maksettu lisät. Huolehdi lomakorvauksista – jos vuosilomaa ei ehdi pitää työsuhteen aikana, kertyneet lomat maksetaan lomakorvauksena. Pyydä työtodistus – seuraavaa työpaikkaa hakiessa työtodistuksesta on hyötyä. Työtodistuksen saaminen on lakisääteinen oikeus. Tutustu työsuojeluvaltuutettuun ja luottamusmieheen – työntekijöitä edustavilta työsuojeluvaltuutetulta ja luottamusmieheltä saa neuvoja ja apua. Lähde: kesaduunari.info

Hän toivoo, että jo kouluissa nuorille opetettaisiin konkreettista tietoutta työelämästä.

– Että nuorilla ei olisi tietoa ainoastaan tietoa siitä, mitä ei saa tehdä, vaan myös siitä, millainen on hyvin toteutettu työsuhde.

Zidan sanoo, että nuoret ovat kyselleet työsopimuksiin kirjatuista tiukoista vaitioloehdoista. Ehdot kieltävät puhumasta työsuhteesta esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, kavereille tai joissakin tapauksissa edes työpaikan sisällä. Zidan arvelee, että julkiset kohut ovat saaneet osan työnantajista varovaisiksi ja varmistamaan, että työpaikan asioita ei levitetä ulkopuolisille.

– Tällainen ehto on saanut hälytyskellot soimaan, vaikka työsopimuksessa on ylilyövää vaitioloehtoa lukuun ottamatta kaikki kunnossa.

– Siitä tulee nuorille kuva, että työnantajalla on salattavaa. Joissakin tapauksissa se voi olla jäävuoren huippu ja käy ilmi, että sopimuksessa on muuta, joka ei ole oikein hoidettu.

Vaitioloehto ei ole kielletty, mutta Zidan kehottaa pohtimaan, onko se kohtuullinen, kuinka tiukka ehdon pitää olla ja mikä on tarpeellista liikesalaisuuksien säilyttämiselle. Hän ymmärtää myös työnantajan näkökulman asiaan, koska sosiaalisessa mediassa pienetkin asiat leviävät helposti.

– Toivottavasti olisi kuitenkin luottamusta nuoriin, joita palkkaa.