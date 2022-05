”Kiinteistövero­uudistuksesta on tulossa verotus­automaatti” – hallituksen esitys saa kovaa kritiikkiä

Kiinteistöverotuksen uudistus kuohuttaa etenkin kiinteistöjen omistajia. Lakiesitystä koskevissa lausunnoissa muutoksen pelätään johtavan veron kohtuuttomiin nostoihin.

Omakotiliitto vastustaa sitä, että asumiseen liittyviä veroja tulisi lisää. Se huomauttaa, että omakotitalo on hankittu asumista eikä sijoittamista varten.

Hallitus pyrkii muuttamaan kiinteistöjen verotusta. Sen tavoitteena on, että vero määräytyisi nykyistä enemmän maapohjan arvon ja rakennusten markkina-arvon perusteella. Lakiesitystä koskeva lausuntokierros päättyi perjantaina.

Omakotiliitto kirjoittaa lausunnossaan, että se ei hyväksy missään nimessä verotuksen painopisteen siirtämistä entisestään asumisen puolelle.

– Uudistuksesta on tulossa verotusautomaatti, johon kunta ei pysty vaikuttamaan, liitto epäilee.

Suomalaisilla asumiseen kuluu keskimäärin viidennes tuloista, osalla paljon enemmänkin ja omakotitaloissa asuu myös pienituloisia. Asumisesta maksetaan veroja muun muassa sähkö- ja lämmityslaskujen yhteydessä. Omakotiliitto haluaa, että asumiseen kohdistuvia veroja tarkasteltaisiin kokonaisuutena.

Esitystä on Omakotiliiton mielestä arvioitava uudelleen kohtuullisuusnäkökulmasta ennen kuin se annetaan eduskunnalle. Ammattimaisia kiinteistönomistajien ja rakennuttajia edustava Rakli puolestaan vaatii uudistuksen palauttamista valmisteluun, kunnes veron vaikutuksia voidaan aidosti tarkastella.

Rakli ja moni muu lausunnon jättänyt puuttuu siihen, että esityksessä ei ollut vielä tietoja veron pohjalla käytettävistä hinnoista. Sen vuoksi verotusarvojen arviointi on vaikeaa.

– Pahimmillaan verotusarvot ovat kiinteistön markkina-arvoa korkeammat, Rakli ennakoi.

Sen teettämän arvion mukaan uudistus voi johtaa yksittäisten kiinteistöjen veron huomattavaan nousuun. Johtaja Miika Kotaniemi huomauttaa Raklin tiedotteessa, että veron raju nousu voi laskea kiinteistön arvoa ja lisätä vuokralaisten kustannuksia, sillä osassa kiinteistöjä vuokralainen maksaa kiinteistöveron osana hoitovuokraa.

Suomen Vuokranantajat muistuttaa, että inflaation kiihtyminen ja erityisesti energian hinnannousu lisäävät kotitalouksien kustannuksia lähiaikoina, ja vastikkeet voivat nousta yleistä kustannusten nousuakin enemmän. Tällaiseen aikaan kiinteistöveron ei sen mielestä pitäisi kiristyä kohtuuttomasti.

Kauppakeskusten kannalta uudistus näyttää Raklin mielestä erityisen pahalta.

– Vuokralaisten liiketoiminnan kannattavuutta rasittaa jo voimakas kustannustason nousu, ja kiinteistöverouudistuksen kautta lankeava lisäkustannus olisi kuolinisku varsinkin monelle yrittäjäpohjaiselle toimijalle, Suomen kauppakeskusyhdistys arvioi.

Kaupunkien keskustojen kauppoihin ja toimistoihin sijoittava Citycon kirjoittaa, että kauppakeskusten sekä liike- ja tavaratalorakennusten verotusarvot nousisivat noin 66 prosentilla ja veron määrä nousisi keskimäärin noin 50 prosentilla. Se pitää tätä kohtuuttomana.

Esityksen perusteella kiinteistöveron nousua rajoitettaisiin kuitenkin 30 prosenttiin kolmen vuoden siirtymäaikana.

Kuntaliitto ja useat suuret kaupungit pitkälti kannattavat uudistusta.

Pienehkö Paraisten kaupunki huomauttaa, että yksittäisen kuntalaisen kannalta vaihtelut voivat olla merkittäviä ja kiinteistöjen markkina-arvoissa voi olla suuria poikkeamia haja-asutusalueilla ja saaristossa.

Tohmajärvi pitää tärkeänä, että vero on oikeudenmukainen kiinteistön omistajan näkökulmasta. Kun muualla kiinteistöveroa voidaan alentaa saman tuoton saamiseksi, niin Pohjois-Karjalassa sitä voidaan Tohmajärven mukaan joutua nostamaan samalla tasolla pysymiseksi.

– Riskinä on, että kuntien väliset kiinteistöveroprosentit eriytyvät, kunta pohtii.

– Uudistus on todella mittava ja sillä on laaja-alaisia vaikutuksia, joita on vaikea hahmottaa ja arvioida. Ehkä myös uudistuksen laatijoille, Paraisten kaupunki kirjoittaa.

