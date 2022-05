Kaikki yritykset eivät uskalla nostaa hintojaan – asiantuntija varoittaa merkittävistä tappioista

Monen yrityksen tulos saattaa laskea aiemmasta, sillä yritykset eivät korota hintojaan, vaikka kustannukset ja inflaatioaste nousevat.

Lähes 27 prosenttia suomalaisista yrityksistä ei ole suunnitellut uusia hinnankorotuksia, vaikka inflaatioaste ja kustannukset kasvavat, selviää Simon-Kucher & Partnersin tutkimuksesta.

Tutkimuksen mukaan 23 prosenttia suomalaisyrityksistä odottaa kustannusten nousevan tulevana vuonna yli kuusi prosenttia, koska työvoima- ja tuotantokustannukset nousevat. Enemmistö yrityksistä ei kuitenkaan osaa arvioida, paljonko kustannukset tulevat kasvamaan.

Kaikki yritykset eivät kuitenkaan välttele hinnankorotuksia, sillä jopa kuusikymmentä prosenttia suomalaisista yrityksistä suunnittelee hintojen korottamista. Tutkimuksen mukaan yritysten maltilliset korotukset eivät kuitenkaan vastaa nousseisiin kustannuksiin.

– Inflaatio on tasolla, jollaista ei ole nähty vuosikymmeniin. Monessa johtoryhmässä ei tiedetä, miten ja milloin hinnankorotukset toteutetaan, Stefan Söderström Simon-Kucher & Partners Helsingin toimistosta huomauttaa.

Söderström muistuttaa, että jos kasvavia kustannuksia ei siirretä asiakkaille ajoissa, saattaa yritys menettää voitot, osakekurssit voivat laskea ja sijoittajien luottamus heiketä. Hänen mukaansa juuri hinnoittelustrategia on tärkeä.

– Hinnankorotukset ovat erittäin arkaluonteinen aihe erityisesti yrityksille, joilla on pitkäaikaisia asiakassuhteita. Monien yritysten on nyt nopeasti elvytettävä pitkään käyttämättömänä olleet hinnankorotusmahdollisuudet. Tällä hetkellä hyvin harkittu hinnoittelu- ja viestintästrategia on erittäin tärkeä sellaisille yrityksille, jotka haluavat selviytyä kovassa kansainvälisessä kilpailussa, Söderström sanoo.

Kyselyyn osallistui yli 3000 yritystä kahdestakymmenestä maasta. Kyselyssä tutkittiin inflaatiota ja hinnoittelua. Suomesta tutkimukseen osallistui 94 yritystä.