Venäjän rupla vahvimmillaan vuosikausiin – nousulle selvät syyt

Sijoittajia on alkanut askarruttaa, joutuuko keskuspankki pian puuttumaan ruplan liialliseen vahvistumiseen.

Venäjän rupla on jatkanut vahvistumistaan ja liikkuu dollaria vastaan tasoilla, joita on viimeksi nähty vuoden 2018 maaliskuussa. Rupla saa tukea maan keskuspankin asettamista pääomanliikkeiden rajoituksista, minkä lisäksi ruplan kysyntää vauhdittavat erääntymässä olevien verojen maksut.

Moskovan voimakkaasti heiluvassa pörssissä dollarista maksettiin perjantaina aamulla 58,90 ruplaa, kun noteeraus aiemmin keväällä, Venäjän aloitettua laajamittaisen hyökkäyssotansa Ukrainaan, liikkui yli sadassa ruplassa.

Yhteisvaluutta euro oli 60,86 ruplassa eli rupla oli vahvistut euroa vastaan viisi prosenttia torstaista.

Rupla on tänä vuonna vahvistunut jo 30 prosenttia. Ruplan kurssi on kuitenkin keinotekoisen vahva, sillä kaupankäynti ruplalla on rajoitettua ja sen tukena ovat keskuspankin ja valtiovarainministeriön määräykset.

Venäjän vientiyritykset joutuvat vaihtamaan saamansa ulkomaanvaluutan rupliksi, kun länsimaiden pakotteet ovat jäädyttäneet keskuspankin ulkomailla sijaitsevat valuuttavarannot.

– Vientiyritykset joutuvat myymään ulkomaanvaluuttansa, mutta markkinoilla ei ole ketään ostamassa, erään sijoitusyhtiön meklari kommentoi uutistoimisto Reutersille.

Sijoittajia on alkanut askarruttaa, joutuuko keskuspankki pian puuttumaan ruplan liialliseen vahvistumiseen, sillä kehitys ei ole ollut valtiovarainministeriön budjettilaskelmien mukaista.

Pörssin ulkopuolella ruplaa kaupattiin heikommalla kurssilla. Sperbankin hinta dollarille oli 67,17 ruplaa ja eurolle 69,84 ruplaa.