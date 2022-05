Venäläisen maakaasun tulo Suomeen saattaa katketa tänään

Suomalainen kaasuyhtiö Gasum on kieltäytynyt uusien tilien avaamisesta ja ruplamaksuista.

Maakaasun tulo Venäjältä Suomeen saattaa lakata tänään tai viimeistään huomenna. Venäläinen kaasuyhtiö Gazprom on vaatinut, että kaasun ostajat avaavat kaksi uutta tiliä Gazprombankiin. Ensimmäinen on tili, jonne ostajat maksavat kaasusta euroissa tai jossakin muussa sovitussa valuutassa. Toinen on ruplamääräinen tili, jonne rahat siirretään ja josta kaasulaskut maksetaan Gazpromille ruplissa.

Suomalainen Gasum on kieltäytynyt uusien tilien perustamisesta ja ruplamaksuista. Yhtiö kertoi tiistaina vievänsä asian välimiesmenettelyyn.

Energiateollisuuden toimitusjohtajan Jukka Leskelän mukaan kaasun tuonnin katkeaminen ei ole Suomen koko energiajärjestelmän kannalta suuri asia. Yksittäisille yhtiöille se voi kuitenkin aiheuttaa suuria vaikeuksia.

Eurooppalaisyhtiöt avanneet tilejä Gazprombankiin

Uutistoimisto Reuters kertoi torstaina suurien eurooppalaisten kaasuyhtiöiden avanneen pankkitilejä Gazprombankiin. Reutersin siteeraaman Venäjän varapääministerin Aleksander Novakin mukaan jo puolet 54:stä Gazpromilta kaasua ostaneesta asiakkaasta on avannut tilin.

Reuters kertoo, että esimerkiksi saksalainen Uniper on päättänyt maksaa kaasusta Gazprombankissa olevalle tilille. Uniperin pääomistaja Fortum ilmoitti huhtikuun lopulla, että Uniper maksaa kaasusta jatkossakin vain euroissa.

Sen sijaan ainakin italialainen Eni on Reutersin mukaan avannut Gazprombankiin sekä euro- että ruplatilin.

Talouslehti Financial Times kertoi huhtikuussa, että monet suurista eurooppalaisista energiayhtiöistä olisivat taipumassa presidentti Vladimir Putinin vaatimukseen maksaa kaasutoimituksista ruplissa.