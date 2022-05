Makia sai huomautuksen ”huumemyönteisestä” lippalakista

"Hampun lehdillä on pitkä historia pop- ja katuvaatekulttuurissa”, vaatebrändi vastaa. Lippis on toteutettu yhteistyössä amerikkalaisen katuvaatemerkin kanssa.

Suomalainen vaatebrändi Makia on saanut huomautuksen myymästään lippalakista.

Hatussa komeilee kiiltävä hampunlehti. Sitä myytiin aiemmin Makian nettikaupassa nimellä ”Trip Cap”.

Mainonnan eettinen neuvosto katsoo, että hatussa oleva lehden kuva sekä tuotteen nimi loivat mielikuvan huumausaineen käytöstä.

Neuvosto on tehnyt päätöksensä yksityishenkilöltä saamansa lausuntopyynnön seurauksena. Koska huumausaineen käyttö on Suomen laissa rikos, on neuvosto katsonut, että Makia on markkinoinnissaan suhtautunut hyväksyvästi lainvastaiseen menettelyyn. Markkinointi on neuvoston mukaan täten ollut hyvän tavan vastaista.

Asia käy ilmi Keskuskauppakamarin lausunnosta.

Makia pahoittelee tapahtunutta. Se on vaihtanut hatun nimeksi ”HUF Cap”.

– Ymmärrämme päihteiden väärinkäytön vakavat seuraukset ja että logon käyttäminen mallistossamme on aiheuttanut tässä asiayhteydessä huolta, yhtiö kirjoittaa vastauksessaan.

– Emme ota logolla kantaa päihteiden käyttöön emmekä halua rohkaista niiden käyttöön.

Lippis on toteutettu yhteistyössä amerikkalaisen katuvaatemerkki HUF:n kanssa. Vastauksessaan vaatemerkki korostaa hampunlehden kulttuurihistoriallista merkitystä.

– Hampun lehdillä on pitkä historia pop- ja katuvaatekulttuurissa.

HUF:n mukaan kuva on ollut HUF:n käytössä brändin alkuajoista asti.

Yhtiö korostaa myös, ettei hampunlehti sellaisenaan ole huumemyönteinen symboli.

– Lehden käyttäminen logona ei kuitenkaan ole sama asia kuin huumeiden käytön mainostaminen. Hamppu on lähtökohtaisesti monikäyttöinen ja vastuullinen raaka-aine, jota käytetään muun ohella kankaissa, yhtiö kirjoittaa vastauksessaan.

Yhtiö selittää myös lätsän alkuperäistä nimeä:

– Malliston suurimpana inspiraationa on ollut suunnittelijoiden fiktiivinen matka (trip) Kaliforniasta kylmään pohjoiseen, josta syntyi malliston revontulikuosi.

Sana ”trip” liittyy kuitenkin olennaisesti huumeiden käyttöön. Sillä tarkoitetaan huumeiden vaikutuksen alaisena tapahtuvaa ”matkaa” eli ”trippiä” erilaisiin tajunnantiloihin.

Kohut ovat seuranneet vuonna 2001 perustettua Makiaa viime vuosien aikana. Vuonna 2019 sitä syytettiin plagioinnista ainakin kahdesti.

Ensin sen katsottiin varastaneen mallistoonsa logon pursiseura Merenkävijöiltä. Sitten sen epäiltiin nyysineen paitaansa pittoreskin punaisen tuvan suoraan Erittäin hienon suomalaisen shampoopullon kyljestä.

Hampunlehti on sentään edellä mainittuja universaalimpi symboli.