Teslalle potkut New Yorkin pörssin vastuullisuusindeksistä, syynä vaillinaiset ympäris­tö­toimet ja syytökset rasismista – Musk: ”aion jatkossa äänestää republikaaneja”

Tesla-pomo Elon Musk reagoi päätökseen tyylilleen uskollisesti: vihaisilla twiiteillä. Lisäksi hän julisti, että aikoo tulevaisuudessa äänestää demokraattien sijasta republikaaneja.

ESG S&P 500 -indeksin latelemat moitteet Teslaa kohtaan saivat Elon Muskin hymyn hyytymään. ”ESG on huijaus”, hän twiittasi.

Markkina-arvoltaan suurimpien amerikkalaisyritysten yhteiskuntavastuuta ja kestävyyttä listaava New Yorkin pörssin ESG S&P 500 -indeksi on pudottanut sähköautojätti Teslan tämän vuoden listaltaan.

Listalle pääsy edellyttää erinäisiä kriteerejä, jotka liittyvät niin ympäristöasioiden kuin asiakas-, sijoittaja- ja työntekijäsuhteiden hoitoon. ESG on lyhenne englannin kielen sanoista Environmental, Social ja Governance. Sillä tarkoitetaan ympäristöön, yhteiskuntavastuuseen ja hallintotapaan liittyviä asioita.

Indeksin ylijohtaja Margaret Dorn latelee keskiviikkona julkaistussa blogitekstissä Teslalle madonluvut.

Yhtiöllä ei tekstin mukaan ole indeksin kriteerejä täyttävää vähähiilistä strategiaa saati liiketapasääntöjä. Lisäksi sen henkilöstöpolitiikka on indeksin mukaan rasistista.

Tesla on indeksin mukaan laiminlyönyt oman päästöseurantansa, vaikka se on julkisesti ilmoittanut olevansa kestävään energiankäyttöön siirtymisen etulinjassa. Sen huolimaton jätteenkäsittely on poikinut Saksassa sakkoja ja Kaliforniassa poliisitutkinnan.

Moinen vehkeily on ollut Teslalle kiusallista. Se sijoittui viime vuoden sadan saastuttavimman yhtiön listalla sijalle 22.

Myöskään työolot Teslan tehtaalla Kalifornian Fremontissa eivät kestä tarkastelua. Kalifornian työelämän ja asumisen oikeudenmukaisuutta valvova virasto haastoi Teslan helmikuussa oikeuteen rasismista.

Viraston mukaan Tesla on systemaattisesti pitänyt tummaihoisia työntekijöitä vähempiarvoisissa, fyysisesti kuluttavammissa ja vaarallisemmissa työtehtävissä. Työntekijöiden tekemiin valituksiin on viraston mukaan reagoitu rasistisilla solvauksilla.

Tesla ei ole vielä kommentoinut ikäviä uutisia virallisesti. Yhtiön toimitusjohtaja Elon Musk reagoi tietoihin kuitenkin totutulla tavalla: vihaisilla twiiteillä.

Häntä hiersi asiassa erityisesti se, että listalla komeilee liuta sellaisia yrityksiä, jotka eivät välttämättä ensimmäisenä profiloidu ympäristöystävällisiksi. Näihin kuuluvat Apple, Microsoft, Amazon ja jopa öljyjätti Exxon Mobil.

– ESG on huijaus, jota hölmöt sosiaalisen oikeudenmukaisuuden soturit käyttävät aseenaan, hän muun muassa älähti.

Miljardööri jakoi myös meemin, joka syyttää ESG:tä ”vasemmistolaisen agendan” levittäjäksi. Twiittipurkauksensa hän päätti julistamalla, ettei aio enää äänestää Yhdysvaltain demokraattista puoluetta.

– Äänestin heitä ennen, koska he olivat (useimmiten) kiltteyden puolue. Nyt heistä on tullut vihan ja kahtiajaon puolue. En siis voi kannattaa heitä enää, joten siirryn äänestämään republikaaneja.

Musk esitti twiitissään myös epäilyn, että ratkaisun myötä puolue aloittaa häntä vastaan ”lokakampanjan”, ja sinetöi ennustuksensa popcornrasiaa esittävällä emojilla.

ESG-indeksi ei kuitenkaan liity mitenkään puoluepoliittisiin organisaatioihin.