EU:n komissio linjaa: Aurinkopaneelit pakollisiksi, näitä rakennuksia se koskisi

EU:n komissio ehdottaa aurinkopaneeleita lähes joka katolle. Aluksi velvoite koskisi uusia taloja, mutta myöhemmin myös vanhoja rakennuksia.

Espoossa Aalto-yliopiston Väre-rakennuksen katolla on jo aurinkopaneelit.

Euroopan Unioni haluaa irti fossiilisesta energiasta. Päämäärää vauhdittaa Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja tarve luopua venäläisen energian käytöstä.

EU-komissio esitteli keskiviikkona

aurinkopaneelialoitteensa

. Sen tavoitteena on valjastaa katot hyötykäyttöön ja tehdä taloista paneeli paneelilta pieniä aurinkovoimaloita.

Aluksi vaatimus koskisi niin yksityisiä kuin julkisiakin uusia taloja, joiden hyötypinta-ala on yli 250 neliömetriä. Se tulisi voimaan vuoteen 2026 mennessä.

Seuraavaan vuoteen mennessä otettaisiin käyttöön myös vanhojen yli 250-neliöisten julkisten rakennusten ja liiketilojen katot. Vuoteen 2029 mennessä velvoite ulottuisi kaikkiin uusiin asuintaloihin.

– Tämä on kunnianhimoista, mutta realistista. Tiedämme, että kun Eurooppa toimii yhdessä, sillä on enemmän vaikutusvaltaa, komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen sanoi lausunnossaan.

Nykyisin lupien saaminen voi pitkittää paneelien asentamista jopa vuosilla. Komissio esittää, että vastaisuudessa lupa pitäisi irrota alle kolmessa kuukaudessa.

Suunnitelma on osa niin sanottua REPowerEU-suunnitelmaa. Tavoitteena on tuoda verkkoon yli 320 gigawattia aurinkoenergiaa vuoteen 2025 mennessä. Määrä olisi yli kaksinkertainen vuoden 2020 määrään verrattuna. Kahdeksan vuoden päästä paneeleilla on tarkoitus tuottaa jo 600 gigawattia.

Paneelien ansiosta esimerkiksi kerrostaloasukkaat saattaisivat saada sähköä kohtuulliseen hintaan. Energian hinta ei myöskään heiluisi niin paljon kuin fossiilisen energian hinta vaihtelee.

Eräiden arvioiden mukaan paneeleilla voitaisiin tuottaa jopa neljännes EU:n sähköstä. Osuus on suurempi kuin nykyinen maakaasun kulutus.

Aurinkojärjestelmien hinnat ovatkin laskeneet selvästi kymmenessä vuodessa. Silti hanke tuo suuria kustannuksia ja komissio hahmottelee merkittävää tukipakettia sen edistämiseksi.

– Energiakriisin ja geopoliittisten jännitteiden keskellä strategian toimeenpano ja ehdotetut aurinkoenergia-aloitteet ovat äärimmäisen kiireellisiä, komissio kirjoittaa ja pyytää Euroopan neuvostoa ja parlamenttia toimeenpanemaan aloitteensa.