Nousu uhkaa taloyhtiöiden vastikkeita – ”Kannattaisi olla kiinnostunut”

Taloyhtiöt ovat varautuneet korkojen nousuun heikosti. Kiinteistöliiton asiantuntija kehottaa asunnonomistajia osallistumaan taloyhtiöidensä toimintaan hanakammin.

Euribor-korko on ollut reippaassa nousussa pitkin kevättä.

Asumisen kustannukset ovat olleet nousussa pitkin kevättä.

Nousupainetta on luonut muun muassa tasaisessa kasvussa ollut asuntolainojen suosituin viitekorko, kahdentoista kuukauden euribor. Kiihtynyt inflaatio on nostanut koron plussalle ensimmäistä kertaa kuuteen vuoteen.

Erityistä huolta ovat aiheuttaneet taloyhtiölainan korkojen nousut sekä Ukrainan sodan aiheuttama energian kallistuminen. Korkojen nousun riskinä on taloyhtiöiden yhtiövastikkeiden kallistuminen, energian hinta puolestaan saattaa korottaa hoitovastikkeita.

Asia käy ilmi Nordean teettämästä tutkimuksesta. Sen mukaan korkojen nousu ylipäätään tulee yllätyksenä suurelle osalle suomalaisista.

Pankin viime joulukuussa teettämän tutkimuksen mukaan reilu neljännes vastaajista (27 %) ei osaa kertoa, onko heidän pääasiallisen asuntonsa taloyhtiöllä lainaa. Niistä, jotka tietävät taloyhtiöllä olevan lainaa, lähes puolet (46 %) ei tiedä, onko taloyhtiö varautunut millään tavalla korkojen nousuun.

Nordea kertoi jo helmikuussa Suomen Kiinteistölehdelle, että taloyhtiöt ovat varautuneet korkojen nousuun heikosti.

Taloussanomien haastattelema Suomen Kiinteistöliiton talous- ja veroasiantuntija Juho Järvinen ei kuitenkaan manaa taloyhtiöille merkittäviä maksuvaikeuksia – ainakaan vielä.

– Toki tämä riippuu siitä, pitkittyykö tilanne. Asia on myös paljolti kiinteistökohtainen, eli eri taloyhtiöillä on eri keinoja varautua tilanteeseen. Tärkeintä on pysyä tilanteen tasalla ja huolellisesti seurata budjetin toteutumista.

Korkotason nousu voi korottaa myös pääomavastikkeita, jotka kattavat taloyhtiön rakennus- ja remonttihankkeisiin otettujen lainojen korot. Onko riskiä, että tilanne lykkää taloyhtiöiden kannalta tärkeitä toimenpiteitä, kuten vaikkapa putkiremontteja?

– Tietenkin tällainen mahdollisuus on olemassa, Järvinen vastaa.

Hän muistuttaa, ettei tärkeitä remontteja pitäisi silti loputtomiin siirtää.

– Siinä on sitten vaarana, että ongelmat kasautuvat ja remontti leviää aiottua laajemmaksi. Se nostaa kustannuksia entisestään.

– Mutta tietenkin, jos kustannukset nousevat tuollakin puolella merkittävästi, niin kyllähän se vaikuttaa.

Tämänhetkisessä tilanteessa huolta luo myös taloyhtiölainojen korkojen nousu. Taloyhtiölaina on luonteeltaan joustamattomampi kuin asuntolaina ja vertautuu näin yrityslainaan. Asuntolainoja onkin tapana suojata korkojen nousua vastaan huomattavasti taloyhtiölainoja enemmän.

Uskooko Järvinen, että muuttuneen tilanteen myötä pankit voisivat joustaa enenevissä määrin myös taloyhtiölainoissa?

– Totta kai taloyhtiöiden pitää neuvotella näistä asioista pankkien kanssa, mikäli ongelmia syntyisi. Se, että lainoihin saadaan mahdollisimman järkevä maksujärjestely on molemmille osapuolille eduksi.

Taloyhtiöltä olisi Järvisen mukaan ylipäätään hyvä löytyä vähintään noin kahden kuukauden vastikkeita vastaava määrä pohjarahaa.

– Se on jo hyvä maksupuskuri.

Järvinen harmittelee Nordean tutkimustuloksia suomalaisten tietämättömyydestä.

– Suomalaiset osallistuvat valitettavan vähän taloyhtiöidensä yhtiökokouksiin. Niissä kokouksissa kuitenkin pääsee vaikuttamaan yhtiön toimintaan.

Hän toivoo, että kustannusten kasvu ainakin herättelisi taloyhtiön osakkaita osallistumaan taloyhtiöidensä toimintaan hanakammin.

– Nythän on yhtiökokouskausi käynnissä, eli kehotan suomalaisia rohkeasti osallistumaan. Monelle asunto on elämän suurin investointi ja omistuserä. Silloin kannattaisi olla myös kiinnostunut siitä, millä tavoin tästä omistuserästä pidetään huolta!