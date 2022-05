Kesälomasta tulee entistä isompi rahareikä – näin bensa, majoitukset ja huvittelut kallistuivat

Polttoaineiden hinnat ovat ennätyksellisen korkealla, minkä lisäksi myös ravintolassa ja huvipuistoissa käynnistä joutuu maksamaan enemmän kuin viime kesänä.

Matkailu on kesällä aiempaa kalliimpaa.

Kesälomasta voi tulla selvästi kalliimpi kuin viime vuonna. Hinnat – erityisesti polttoaineiden – nousivat jo ennen kuin Venäjä hyökkäsi Ukrainaan helmikuun lopussa.

Jokainen tankkaamassa käynyt tietää, että polttoaineet ovat olleet koko kevään ennennäkemättömän kalliita.

Polttoaineiden hinnannousu heijastuu myös muualle, kun kuljetuskustannukset kasvavat.

Vaikka lompakkoa kurittaa erityisesti polttoaineiden hintojen nousu, myös muun muassa ravintoloissa, kahviloissa ja huvipuistoissa joutuu maksamaan enemmän kuin viime kesänä.

Osa jutussa käsitellyistä hintamuutoksista on peräisin Tilastokeskuksen huhtikuun kuluttajahintaindeksistä. Kuluttajahinnat vaihtelevat kuukausittain eli ne voivat muuttua vielä kesän lähestyessä. Osa vertailutiedoista on viime kesänä tehdyistä jutuista.

Polttoaineet ovat olleet koko kevään ennätyksellisen kalliita.

Liikenne

Bensan hinta nousee yleensä kesäkaudeksi, mutta tulevan kesän hinnoista ei voida varmuudella sanoa mitään. Öljyn hintamuutokset heijastuvat pumpuille viiveellä. Hintoihin vaikuttaa myös esimerkiksi kilpailutilanne. Alla olevissa esimerkeissä on käytetty tämänhetkisiä hintoja.

Vuosi sitten kesällä Taloussanomat kertoi, että ”bensa on nyt kalleinta vuosikausiin". Kesäkuun 13. päivänä vuonna 2021 litrasta 95-oktaanista bensaa joutui maksamaan polttoaine.net-sivuston mukaan keskimäärin 1,62 euroa. Litra 98-oktaanista bensiiniä maksoi 1,71 ja diesel 1,47 euroa litralta.

Jos bensa oli vuosi sitten kallista, kesän 2022 kynnyksellä se on vielä kalliimpaa. Polttoaine.netin mukaan 18. toukokuuta litrasta 95-oktaanista bensiiniä joutui maksamaan keskimäärin 2,34 euroa. Litra 98-oktaanista bensiiniä maksoi 2,43 ja diesel 2,3 euroa litralta. Polttoaine.netin tiedot perustuvat kuluttajien havaitsemiin ja ilmoittamiin hintoihin, joten ne eivät ole aukottomat.

Taloussanomat vertasi, kuinka paljon kalliimpaa autolla matkustaminen on nyt eri pituisilla matkoilla kuin viime vuonna. Hinnat eri välimatkoille on laskettu autolle, joka kuluttaa sadan kilometrin maantieajossa viisi litraa 95 E10 -bensiiniä. Matkojen pituus on katsottu Google Mapsista.

Joensuu–Savonlinna–Puumala

Joensuusta Savonlinnan kautta Puumalaan matkaa kertyy nopeinta reittiä 217 kilometriä. Viiden litran kulutuksella polttoainetta palaa edestakaisella matkalla noin noin 11 litraa. Edestakaisen matkan polttoaineet maksavat 51,4 euroa.

Viime kesäkuussa matka maksoi 35,6 euroa.

Helsinki–Lahti–Mikkeli–Varkaus–Kuopio

Helsingistä Kuopioon matkaa kertyy 391 kilometriä. Yhteen suuntaan kulutus on siis noin 20 litraa. Edestakaisella matkalla polttoaineille hintaa kertyy 93,6 euroa.

Viime kesäkuussa matka maksoi 64,8 euroa.

Kotka–Kouvola–Kuopio–Kajaani–Kuusamo

Kotkasta Kuusamoon on matkaa 733 kilometriä. Vertailun auto kuluttaa kyseisellä matkalla noin 37 litraa bensiiniä. Viiden litran kulutuksella edestakainen matka maksaa noin 173 euroa.

Viime kesäkuussa matka maksoi noin 120 euroa.

Turku–Vaasa–Oulu–Kemi–Rovaniemi–Sodankylä–Saariselkä

Turusta Saariselälle matkaa kertyy yhteensä 1 123 kilometriä. Polttoainetta edestakaisella matkalla kuluu noin 110 litraa. Viiden litran kulutuksella polttoaineet maksavat 257 euroa.

Viime kesäkuussa matka maksoi 178 euroa.

Julkinen liikenne

Tilastokeskuksen huhtikuun kuluttajahintaindeksin mukaan junaliput olivat 2,6 prosenttia kalliimpia kuin huhtikuussa 2021. Pitkän matkan bussien lipuista piti maksaa 4,4 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Jos lomalla joutuu matkustamaan paikallisliikenteen linja-autoilla, niiden hinnat ovat 4,8 prosenttia kalliimpia kuin vuosi sitten.

Moniin laivamatkoihin on tullut tänä keväänä uutuutena polttoainelisä. Esimerkiksi Helsingin ja Tukholman välisen risteilyn polttoainelisämaksu on Tallinkilla ja Viking Linella 5,80 euroa matkustajaa kohden.

Myös h

Huvipuistot

Linnanmäki

Suomen vanhimpaan huvipuistoon Helsingissä sijaitsevalle Linnanmäelle rannekkeen saa ensi kesänä 45 eurolla. Viime kesänä ranneke maksoi 42 euroa. Yhden laitteen lippu maksaa euron enemmän kuin vuonna 2021 eli 10 euroa. Sisäänpääsy Linnanmäellä on maksuton.

Särkänniemi

Särkänniemeen voi ostaa etukäteen päiväkohtaisia rannekkeita, joiden hinta lähtee 25,50 eurosta. Tietylle päivälle ostettujen rannekkeiden hinta määrittyy kysynnän mukaan.

Viime kesänä tietylle päivälle ostetun rannekkeen sai halvimmillaan 29,90 eurolla. Tänä vuonna halvimman hintaluokan rannekkeita on saatavilla ainoastaan elokuulle. Jutun kirjoittamishetkellä touko–heinäkuulle rannekkeen saa halvimmillaan 33,25 eurolla.

Avoimen päivän ranneke maksaa tänä kesänä 49 euroa eli kaksi euroa enemmän kuin vuosi sitten. Yhden laitteen lippu maksaa 9,90 euroa, saman verran kuin viime vuonna.

PowerPark

Kesällä 2022 PowerParkin yli 130-senttimetrisen henkilön ranneke maksaa 42 euroa, eli kaksi euroa enemmän kuin vuosi sitten. Alle 130-senttinen pääsee huvittelemaan rajattomasti 32 eurolla, joka on niin ikään kaksi euroa enemmän kuin viime kesänä. Kävijän pituudesta riippuen kertalippu maksaa 6 tai 8 euroa.

Vuoden 2021 hinnat perustuvat Taloussanomien vuosi sitten keräämiin tietoihin.

Yöpyminen

Tulevana kesänä myös majoituksessa kannattaa varautua nousseisiin hintoihin. Tilastokeskuksen huhtikuun kuluttajahintaindeksin mukaan hotellissa yöpyminen hotellissa tai motellissa oli jopa 17,3 prosenttia kalliimpaa kuin vuosi sitten. Lomamökissä yöpymisen hinta ei noussut yhtä voimakkaasti, mutta myös mökkimajoitus oli 6,4 prosenttia kalliimpaa kuin vuosi sitten.

Ravintolat

Kuluttajahintaindeksin mukaan ravintolassa syödystä pääruoasta joutui huhtikuussa maksamaan 3,8 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Kahvilassa käyminen oli 4,6 prosenttia kalliimpaa kuin huhtikuussa 2021.