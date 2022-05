Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri yrittää neuvotella työrauhaa suoraan hoitajajärjestöjen kanssa – Kuntatyönantajat tuomitsee neuvottelut

Kunta-alan valtakunnalliset työehtosopimusneuvottelut ovat pattitilanteessa. Tehyn toiminnanjohtajan mukaan "liikehdintää on".

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat (KT) ei hyväksy Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin päätöstä lähteä neuvottelemaan suoraan hoitajia edustavan Sote ry:n kanssa.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin hallitus päätti tiistaina alkaa neuvotella suoraan Sote ry:n kanssa, jotta sairaanhoitopiiriin tulisi työrauha, kunnes kunnallisen alan työehtosopimuksesta päästään sopuun.

Kyse on ensimmäisestä kuntapuolen työnantajasta, joka lähestyy suoraan hoitajajärjestöjä kahdenvälisin neuvotteluin. Sairaanhoitopiirin päätöksestä kertoi ensimmäisenä Hämeen Sanomat.

KT:n valtuuskunnan työvaliokunta päätti keskiviikkona kokouksessaan tuomita Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin toiminnan.

– Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ei pidä työriidan aikana tehdä paikallisia sopimuksia eikä suostua Sote ry:n kohtuuttomiin vaatimuksiin, valtuuskunnan puheenjohtaja Kirsi-Marja Lievonen sanoo tiedotteessa.

Kuntatyönantajien toimitusjohtaja Markku Jalonen kommentoi STT:lle, ettei "kansallista työriitaa voi ratkaista paikallisesti".

– Työrauha syntyy kansallisten virka- ja työehtosopimusten kautta. Työriita on päällä, koska Tehy ja Super ovat hylänneet kaikki sovitteluesitykset, Jalonen sanoo.

Sairaanhoitopiirin johtaja: "Meillä on leikkaussaleja suljettu hoitohenkilöstöpulan vuoksi"

Kunta-alan työehtosopimusneuvottelut ovat olleet jumissa tänä keväänä, ja työntekijät ovat parhaillaan sopimuksettomassa tilassa. Sote ry hylkäsi viime viikolla työriidan selvittämiseen perustetun sovittelulautakunnan esityksen, joten työsopimuskiista jatkuu yhä.

Hoitoalalla on tällä hetkellä ylityö- ja vuoronvaihtokielto.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin johtaja Seppo Ranta kertoo, että tavoitteena on saada sairaanhoitopiiri työtaistelutoimien ulkopuolelle. Hänen mukaansa mistään alan työsopimuksesta ei sairaanhoitopiiri neuvottele, vaan kyse on ajasta siihen asti kun varsinainen valtakunnallinen sopimus syntyy.

Taustalla vaikuttaa myös hoitajapula, josta sairaanhoitopiiri kärsii. Rannan mukaan Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä ylittyvät hoitotakuun aikarajat, minkä vuoksi sairaanhoitopiiri yrittää alkaa neuvotella hoitajajärjestöjen kanssa.

– Meillä on leikkaussaleja suljettu hoitohenkilöstöpulan vuoksi, ja vuodeosastopaikkoja on käytössä vähemmän kuin mikä on tarve. Nämä seikat ovat johtaneet siihen, että hoidon saatavuus on heikentynyt ja olemme laittomassa tilanteessa. On kansalaisia, jotka eivät pääse ajoissa hoitoon, Ranta sanoo.

Toistaiseksi sairaanhoitopiiri on käynyt tunnusteluja hoitoalan kanssa, mutta varsinaisia neuvotteluja ei vielä keskiviikkona ole käynnistetty.

Tehy suhtautuu myönteisesti

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin toiminta herättää kysymyksen, ovatko muut kuntatyönantajat lähentyneet suoraan hoitajajärjestöjä kahdenvälisiin neuvotteluihin.

Kuntatyönantajien toimitusjohtaja Jalosen mukaan muita kahdenvälisiin neuvotteluihin pyrkijöitä ei toistaiseksi ole. Käsitys on sama Superin puheenjohtajalla Silja Paavolalla, mutta Tehyn toiminnanjohtaja Else-Mai Kirvesniemi ei tilannetta kommentoi.

– Tiedän, että liikehdintää on, hän sanoo.

Kirvesniemen mukaan Tehy on valmis neuvottelemaan suoraan yksittäisten työnantajien kanssa, jos työnantajat lähestyvät heitä suoraan.

– Olemme valmiita työrauhaa myymään, sanoo Kirvesniemi.