Vuosaaressa on myynnissä mökki, jota myydään ”ilman vastuita” – voiko myyjä oikeasti vapautua vastuusta?

Suomessa on tuhansittain huonokuntoisia kiinteistöjä, joiden myynnin esteenä on monesti myyjän pelko jälkikäteisvastuista.

Kiinteistökaupoissa myyjän vastuu on melkoinen. Siitä vapautuminen on vaikeaa, mutta entä jos kohde myydään ilman vastuita?

Näin on esimerkiksi Vuosaaressa myytävän huvilakohteen kohdalla. Pikku Niinisaaressa sijaitseva huvila on suojeltu Sr3-merkinnällä, mikä tarkoittaa sitä, että rakennus on paikallisesti merkittävä. Tämän takia huvilan julkisivu on säilytettävä.

Pikku Niinisaari on Itä-Helsingin suurimpia saaria. Muita suuria saaria ovat Villinki ja Itä-Villinki. Pikku Niinisaaressa on loma-asuntojen alueita, jotka on määritelty kulttuurihistoriallisesti ja rakennustaiteellisesti arvokkaiksi

Myynti-ilmoituksessa todetaan, että rakennukset ovat myynnissä ilman vastuita. Hintapyyntö on helsinkiläisittäin matala eli 249 000 euroa, kun ottaa huomioon oman tontin.

– Rakennukset ovat välttävässä kunnossa mutta kaavassa julkisivut suojeltu. Myyjät myyvät rakennukset ilman vastuita, Etuoven julkaisemassa ilmoituksessa todetaan.

Asemakaavan suojelumerkinnän takia rakennuksia ei voida purkaa.

– Koska rakennuksissa on suojelumerkintä, niitä ei voida myydä purkukuntoisina, välittäjä toteaa.

Silloin tällöin myyntiin tulee myös purkukuntoisena myytäviä taloja, mutta vapauttaako tämäkään myyjää vastuista?

Kilpailu- ja kuluttajaviraston johtavan asiantuntijan Mikko Saastamoisen mukaan laissa ei ole ole ”purkukuntoisen” määritelmää.

– Asumiskelpoista asuntoa ei kuitenkaan lähtökohtaisesti voi myydä purkukuntoisena, Saastamoinen sanoo.

Kauppakirjasta pitäisi ilmetä, miksi talo on purkukuntoinen, kuten esimerkiksi katon taikka vesijohtojen vuotamisen takia.

Myyjän virhevastuuta kiinteistökaupassa on sopimusehdolla mahdollista rajoittaa, mutta tämän tulee tehdä kauppakirjassa.

Siinä tulee täsmällisesti yksilöidä, mistä kaupan kohteessa olevasta puutteesta myyjä ei vastaa. Usein kauppakirjoissa käytettävillä määritelmillä ”kohde myydään siinä kunnossa kuin se on” -ehdoilla ja vastaavilla ei ole merkitystä myyjän vastuuta arvioitaessa.

– Maininta purkukuntoisuudesta ei poista myyjän vastuuta. Tällaisilla yleisillä lausekkeilla ei lain mukaan voi rajoittaa myyjän vastuuta, vaan puutteet on yksilöitävä, Saastamoinen sanoo.

Jos rakennukset myydään kaupassa purkukuntoisena, pitää myös hinnan vastata purkukuntoisen rakennuksen hintaa.

Kiinteistön kaupassa vastuuaika laatuvirheen osalta on kuitenkin tästä huolimatta viisi vuotta.

Mahdollisen virheen arviointi on tapauskohtaista, ja siinä huomioidaan esimerkiksi rakennuksen ikä. Myyjän vastuulle eivät kuitenkaan kuulu talon ikääntymisestä ja tavanomaisesta kulumisesta johtuvat korjaukset.