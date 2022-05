Suomalaispanimon Nato-olut nousi uutiseksi maailmalla, myös Venäjällä

Suomalaisen Olaf-pienpanimon julkistama Otan olutta -olut on huomattu ainakin Saksassa, Italiassa, Espanjassa – ja Venäjällä.

Savonlinnassa toimiva Olaf Brewing -pienipanimo julkisti uuden oluensa samana päivänä kun Suomen eduskunta keskusteli liittymisestä Natoon. Nato-teemaisen oluen nimi on sanaleikki, sillä Otan on sekä suomen verbi että Naton lyhenne esimerkiksi ranskan ja espanjan kielellä. Tölkin kyljessä on haarniskassaan hymyilevä ritari, jonka rinnassa on Naton kompassilogo.

Nato-oluesta on uutisoinut muun muassa saksalainen Bild-lehti verkkosivuillaan. Olaf Brewingin toimitusjohtaja Petteri Vänttinen kertoo lehdelle, että ennakkotilauksia oluesta on tullut ympäri Suomen, mutta ensimmäiset toimitukset tehdään presidentti Sauli Niinistölle ja pääministeri Sanna Marinille (sd).

– Jos neuvottelee pitkään, sen jälkeen tarvitsee kylmän oluen, Vänttinen sanoi Bildille.

Bild mainitsee, että Olaf Breweryssä on vain seitsemän työntekijää, ja Nato-olutta viedään ulkomaille vasta kun kotimaan kysyntä on tyydytetty.

Venäjän suosituimpiin uutissivustoihin kuuluva Lenta.ru on myös kertonut verkkosivuillaan Otan-oluesta lähinnä lainaten Ylen englanninkielistä uutista. Lenta.ru kertoo muun muassa, että enemmistö suomalaisista alkoi kannattaa liittymistä Natoon sen jälkeen, kun sotatoimet Venäjän ja Ukrainan välillä alkoivat. Lentan julkaisemaa uutista lainaa myös venäläinen Novostiobovsom-sivusto.

Europe Today -verkkolehti Italiassa kertoo uudesta oluesta myös Ylen uutisen sekä Olafin Twitter-viestien perusteella pysyen perusasioissa.

Espanjaksi julkaistu 101 Noticias -verkkojulkaisu mainitsee uutisessaan myös Suomen pysyneen puolueettomana 75 vuotta. Suurin osa uutisesta on käännetty Olaf Breweryn Twitter-viesteistä.