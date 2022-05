Venäjällä toimivan pikaruokayhtiön liiketoiminta on ollut atrian mukaan kannattavaa

Elintarvikeyhtiö Atria kertoo myyneensä pikaruokaliiketoimintaa harjoittavan Sibylla Rus LLC tytäryhtiönsä Limited Liability Company Agricultural Complex Mikhailovskiylle, joka kuuluu Cherkizovo Groupiin.

Kauppahinta on Atrian tiedotteen mukaan noin kahdeksan miljoonaa euroa. Kauppaan ei sisälly Sibylla-tuotemerkkiä.

Venäjällä toimivan pikaruokayhtiön liikevaihto on ollut Atrian mukaan noin kaksi prosenttia konsernin liikevaihdosta ja sen liiketoiminta on ollut kannattavaa. Pikaruokaliiketoiminta on raportoitu Atria Ruotsi -segmentissä.

Atria kirjaa yrityskaupasta noin kahden miljoonan euron myyntivoiton. Lisäksi kaupasta kirjataan noin 10 miljoonan euron muuntoerotappio. Muuntoero kirjataan tulosvaikutteisesti, mutta sillä ei ole vaikutusta konsernin omavaraisuuteen eikä kassavirtaan.