Ostajina olivat Venäjän valtio ja Moskovan kaupunki.

Ranskalainen autovalmistaja Renault on myynyt paikalliset tehtaansa Venäjän valtiolle ja Moskovan kaupungille, osapuolet kertovat. Renaultilla on ollut tehdas Moskovassa, minkä lisäksi yhtiö on omistanut 68 prosenttia Ladoja valmistavasta Avtovazista.

Renault keskeytti tuotannon Moskovan tehtaalla maaliskuussa sen jälkeen, kun yhtiö joutui arvostelun kohteeksi jatkettuaan autojen valmistusta Venäjällä Ukrainan sodasta huolimatta.