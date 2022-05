Venäjältä katkennut tuonti näkyy jo sähkön hinnassa

Venäjä katkaisi sähkönvientinsä Suomeen lauantaina. Maanantaina sähkön hinta oli moninkertaistunut vuodentakaisesta.

Sähkömarkkinoilla sähkön vuorokausihinta Suomessa on tänään maanantaina yli nelinkertainen verrattuna vuodentakaiseen. Tämä käy ilmi sähköyhtiö Vattenfallin tarjoamista sähköpörssi Nordpoolin tiedoista.

Sähkön hinta on muun energian tavoin kallistunut voimakkaasti viime aikoina. Muutoksen taustalla olivat ensin koronapandemiasta toipumiseen liittyvät kysyntä- ja tarjontatekijät, joihin kevään aikana ovat liittyneet Venäjän hyökkäyssodan vaikutukset.

Nordpoolissa sähkön päivähinta oli maanantaina 0,1645 euroa kilowattitunnilta, kun vuosi sitten 16. toukokuuta hinta oli vain 0,0391 euroa.

Sunnuntaina päivähinta oli 0,0927 euroa, kun vuotta aiemmin se oli 0,0297 euroa.

Suomen kantaverkkoyhtiö Fingrid sai perjantaina ilmoituksen, jonka mukaan sähkökauppaa käyvän venäläisen Inter RAOn tytäryhtiö RAO Nordic keskeyttää sähkön tuonnin Suomeen. Tuonti keskeytyi lauantaina kello 1 yöllä, minkä jälkeen Venäjältä ei ole sähköä Suomeen tullut.

RAO Nordicin mukaan keskeytys on voimassa toistaiseksi ja keskeytyksen syynä on se, että yhtiöllä on vaikeuksia vastaanottaa maksuja myymästään sähköstä.

Sunnuntaina Fingridin toimitusjohtaja Jukka Ruusunen viestitti Twitterissä, että vaikeuksien taustalla länsimaiden Venäjälle asettamat pakotteet.

– Meillä ja maailmalla kirjoitetaan Venäjän sähkökaupan keskeytyksestä ikään kuin se olisi venäläislähtöinen toimenpide. Ei ole. Se johtuu länsimaiden asettamista pakotteista, jotka ovat johtaneet vaikeuksiin vastaanottaa maksuja markkinoille myydystä venäläisestä sähköstä, Ruusunen sanoi.