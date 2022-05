Tiukat koronarajoitukset painavat Kiinan taloutta, eikä maasta enää oikein ole maailmantalouden veturiksi. Nordean pääekonomisti Tuuli Koivu ennakoi, että tilanne voi heijastua presidentti Xi Jinpingin asemaan.

Kiinan presidentti Xi Jinping on keskittänyt valtaa itselleen. Hänelle on tärkeää näyttää, että Kiinan politiikka on parempaa kuin länsimaiden. Varsinkin tämä vuosi on Xille merkittävä, sillä hänet on määrä valita tehtäväänsä uudelleen ensi syksynä.

Kiinassa johtajia ei arvostella herkästi ainakaan julkisesti.

– Xin asemasta keskustellaan silti Kiinassa vähän enemmän kuin aikaisemmin, Nordean pääekonomisti Tuuli Koivu sanoo.

Yksi kritiikin kohde on ollut koronapolitiikka. Kiina pyrkii estämään viruksen leviämisen kokonaan, mikä on johtanut valtaviin sulkuihin. Muun muassa jättimäinen Shanghai, joka on yksi maan tärkeimmistä taloudellisista keskuksista ja maailman suurimmista satamista, on ollut pitkälti suljettuna.

Kaupunkia on viime viikkoina alettu avata uudelleen, mutta Kiina aikoo jatkaa nollatoleranssia koronan suhteen jatkuu.

Jättikaupunki Shanghain koronarajoitukset heijastuvat tuotanto- ja logistiikkaketjujen ongelmien kautta ympäri maailman.

Myös talouspolitiikkaa on hieman alettu kyseenalaistaa.

– Mitään valtavaa suunnan muutosta on ehkä liian aikaista odottaa, mutta ilman muuta koronapilvessä voi olla hopeareunus, ja Xin keskittyneeseen voimakkaaseen valtaan saattaa tulla joitain raja-aitoja, Koivu ennakoi.

Talouden voi kuvitella aiheuttavan Xille harmaita hiuksia. Kiina ilmoitti maaliskuussa tämän vuoden talouskasvutavoitteekseen 5,5 prosenttia. Nordea kertoi viime viikolla talousennusteessaan, että näkymät ovat heikentyneet rajusti omikron-variantin leviämisen vuoksi.

Suomen Pankki arvioi huhtikuun lopulla, että Kiinan bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna vain kaksi prosenttia. Pankki huomauttaa Kiina-ennusteessaan, että luvut ovat karkeita arvioita.

– Tänä vuonna virallisten lukujen ja todellisen tilanteen välinen ero kasvaa. Viranomaisten paine näyttää tavoitteen mukaista noin 5,5 prosentin bruttokansantuotteen kasvua on suuri, Suomen Pankin ekonomistit kirjoittavat.

Tammi-maaliskuussa Kiinan talous kasvoi virallisen tiedon mukaan 4,8 prosenttia vuotta aiemmasta.

Alkuviikolla Kiinasta tuli uusia heikkoja talouslukuja. Huhtikuussa teollisuustuotanto laski ja vähittäiskaupan myynti aleni selvästi vuodentakaisesta. Työttömyys puolestaan on yleistynyt.

– Talouskasvun hyytyminen ja kasvava tyytymättömyys rajuihin koronatoimiin aiheuttaa Kiinassa todennäköisesti arvaamattomia poliittisia levottomuuksia, ennakoi Keskuskauppakamarin kansainvälisten asioiden johtaja Lenita Toivakka Keskuskauppakamarin tiedotteessa maanantaina.

Kiina on ollut pitkään maailmantalouden veturi.

– Enää se ei varmaan kykene siihen siinä mittakaavassa, johon on viime vuosina totuttu, Koivu arvioi.

Monissa maissa koronarajoitusten höllentäminen on kiihdyttänyt taloutta selvästi. Jos esimerkiksi Shanghai pääsee kesäksi eroon rajoituksista, sen ravintoloiden ja matkailuyritysten tilanne voi parantua nopeasti, mikä voi vauhdittaa talouskasvua.

Koivun mielestä kotitalouksien ratkaisut ja kulutuksen toipuminen ovat keskeisiä. Hän muistuttaa, että kotitalouksien asema oli jo ennen viimeistä omikron-aaltoa heiveröisempi kuin ennen pandemiaa.

– Kuluttajat voivat alkaa kyseenalaistaa talousmallia ja säästää yhä enemmän. Se voisi säteillä pitkään talouden heikkoutena.

Tiukka koronapolitiikka ja talouden heikkous saattavat horjuttaa maan presidentin asemaa. Tuuli Koivu sanoo, että silti on todennäköistä, että Xi valitaan tehtäväänsä uudelleen.

Lukuisat tehtaat Kiinassa ovat seisoneet koronarajoitusten vuoksi, mikä on sekoittanut tuotantoa ja logistiikkaa ympäri maailman.

Koivu huomauttaa, että logistiikkaketjut ovat sekaisin myös Kiinan sisällä. Rekkakuskeja on esimerkiksi vaikea saada ylittämään provinssien rajoja, koska he pelkäävät, että joku testeistä osoittautuu positiiviseksi. Se saattaisi estää heidän pääsynsä kotiin jopa kuukausiksi.

Pandemian jyllätessä toimitusketjuja on vaivannut konttipula ja käytettävissä olevat kontit ovat olleet väärissä paikoissa. Koivu uskoo, että tästä johtuvat viiveet jatkuvat edelleen.

Suomalaisista yrityksistä osa on onnistunut toimimaan Kiinassa ja saamaan tarvikkeita sulkutilasta huolimatta, mutta Koivun mukaan tilanne vaihtelee hyvin paljon yrityksittäin ja aloittain.

Toivakka sanoo, että riippuvuus Kiinasta on suurta ja kytkentää kiinalaisten ja suomalaisten yritysten välillä on monella sektorilla ja tasolla.

– Monessa yrityksessä vaikutukset ovat jopa suurempia kuin Venäjän kaupan romahtamisen ja pakotteiden vuoksi, hän lisää.

Kauppakamarien tilastot paljastavat, että Kiinan-vienti on romahtanut koronasulkujen takia. Huhtikuussa Kiinaan myönnettiin 558 alkuperätodistusta, kun vuotta aiemmin määrä oli miltei kaksinkertainen. Alkuperätodistuksia käytetään Euroopan unionin ja kolmansien maiden välisissä kauppasuhteissa.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan pahentaa tilannetta. Muiden ongelmien lisäksi se vauhdittaa energian hintojen nousua.

Tilanne heikentää maailmantaloutta ja lisää inflaatiopaineita. Ekonomisteillekin tilanne on hankala, kun yhtäältä taantuma näyttää olevan ovella, mutta toisaalta investointien tarve on suuri, mikä saattaa tukea kasvua.

Yhdysvaltain valtiovarainministeri Janet Yellen puuttui keskiviikkona Saksan-vierailullaan Kiinan tilanteeseen.

– Yhtenä maailman suurimmista talouksista Kiinan talous todella heijastuu kasvuun kaikkialla maailmassa, Yellen sanoi toimittajille uutistoimisto Reutersin mukaan.

Osa politiikan ja talouden seuraajista arvioi, että Xin koronapolitiikkaan voi sisältyä myös poliittisia pyrkimyksiä.

Koivu pitää kuitenkin koronahuolia aitoina ja viittaa korkeaan kuolleisuuteen Hongkongissa alkuvuonna. Hän muistuttaa, että Kiinassa sairaaloiden kapasiteetti on pienempi kuin länsimaissa ja etenkin vanhukset ovat ottaneet suhteellisen vähän rokotuksia. Lisäksi kiinalaiset rokotteet tehottomampia kuin länsimaalaiset.

Kiinan kansankongressi hyväksyi neljä vuotta sitten lakimuutoksen, joka poisti rajoitukset presidentin valtakausien määrältä. Koivu sanoo, että tutkijoiden perusskenaario on, että Xi jatkaa.

– Jos tilanne menee oikein pahaksi, kommunistinen puolue joutuu varmaan punnitsemaan Xinkin roolia. Voi olla, että hänen lähipiiriinsä tulee toisinkin ajattelevia tai hänen valtansa erilaisten komiteoiden johdossa vähän vähenee, Koivu pohtii.