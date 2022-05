Asiakas sopi talopaketin ostosta vuosi sitten, nyt hinta nousi yllättäen yli 20 000 euroa – ”Yöunet menivät”

Jo lukkoon lyödyn talopakettikaupan jälkeen tullut lisälasku on aiheuttanut monille talonpystyttäjille. Yrityksen mukaan syynä laskuun ovat Ukrainan sodan myötä kivunneet rakennusmateriaalikustannukset.

Kustannusten kasvu on näkynyt viime aikoina talopakettien hinnoissa. Etenkin puutavaran hinnannousu on lisännyt hintalappuihin numeroita.

Rakennusmateriaalien kallistuminen on tuottanut harmia talotehtaille, jotka ovat saattaneet tehdä kauppasopimukset jo viime vuoden puolella.

Myös Dekotalon asiakas teki oman sopimuksensa 130 asuinneliön talosta jo viime vuoden toukokuussa.

– Teimme näin talomyyjän suosituksesta ennen kuin hinnat nousisivat, talonostaja kertoo. Tontti hankittiin vasta myöhemmin.

Viime viikolla asiakas sai kirjeen, jonka mukaan Dekotalo nostaa Ukrainan sotatilanteesta johtuen hintojaan yli kymmenellä prosentilla.

– Oli aika yllätys, että vanhoille asiakkaille nostetaan takautuvasti hintoja. Sosiaalisesta mediasta ilmeni, että myös moni muu Dekotalon asiakas oli saanut vastaavanlaisen kirjeen ja vielä suurempia korotuksia.

Talopaketit vaihtelevat sen mukaan, sisältääkö paketti esimerkiksi vain materiaalien toimituksen tontille ilman asennuksia tai vai onko kyse ”avaimet käteen” -paketista, jolloin muuttamaan pääsee suoraan ovesta. Tässä tapauksessa kyse oli jälkimmäisestä.

– Olimme hyvässä uskossa, että kerran sovittu hinta pitää, vaikka ymmärrän, että pandemia ja sota ovat muuttaneet tilannetta.

Onneksi pankki suhtautui asiaan ymmärtäväisesti ja yllättävä, pitkälti yli 20 000 euron lisälasku saatiin hoidettua lainalla. Yöunet menivät kuitenkin joksikin aikaa. Kyseessä oli asiakkaan ensimmäinen talohanke, jota oli harkittu ”pitkään ja hartaasti”.

Talo on kaikesta huolimatta alkanut nousta ja asiakas kertoo olleensa Dekotalon palveluun muuten tyytyväinen – kunnes yllättävä lasku ilmestyi.

– Asia vaivasi minua ja miestä useamman päivän ajan ja vaivaa vieläkin. Elementtien pystytyksen alkamisesta ei voinut enää nauttia samalla tavalla, siitä ilosta meni puolet pois.

Hänen mukaansa joistakin suunnitelluista lisähankinnoista, kuten aurinkopaneeleista, oli samalla pakko luopua.

Dekotalo puolustautuu viittaamalla erittäin poikkeukselliseen tilanteeseen. Hinnankorotukset perustuvat alalla käytössä oleviin yleisiin sopimusehtoihin, kertoo oululaisyrityksen talous- ja hallintopäällikkö Jussi Majamaa.

Hän korostaa, että kyse ei ole kuitenkaan yrityksen kannalta takautuvista hinnankorotuksista.

– Hinnankorotukset koskevat rakennushankkeen tulevia kustannuksia ja maksueriä, emmekä laskuta projektista takautuvasti, vaikka asia on saatettu niinkin ymmärtää.

Majamaan mukaan hinnankorotus koskee talotoimituksen osaa, jonka hankintakustannukset ovat nousseet sodan alkamisen jälkeen myös talotehtaalle poikkeuksellisen korkeaksi.

– Hinnankorotuksen määrä vaihtelee sen mukaan, millaisessa vaiheessa asiakkaiden talohanke on ja millaisella toimitussisällöllä taloa rakennetaan. Tilanne on erittäin epätoivottava ja valitettava kaikille osapuolille.

Majamaan mukaan taustalla on ”erittäin poikkeuksellinen ja ennalta arvaamaton” kehitys.

– Lyhyessä ajassa on tapahtunut eräänlainen kustannussokki. Kehitys on ollut sodan alkamisen jälkeen aika rajua. Tämä johtuu siitä, että tiettyjä tuotteita on vaikea saada sodan keskeltä, Majamaa sanoo.

Ukrainan sota on vaikeuttanut puutavaran lisäksi monien muidenkin materiaalien saatavuutta. Myös Ukrainan sodan johdosta asetetut pakotteet ja vastapakotteet vaikeuttavat rakennusmateriaalien hankintaa ja kuljetuksia.

– Kaikki tämä on aiheuttanut materiaalien hyvin poikkeuksellisia ja ja jyrkkiä hinnankorotuksia hyvin lyhyessä ajassa, Majamaa sanoo.

Hänen mukaansa esimerkiksi käyvät puutavara ja terästuotteet sekä öljyjohdannaistuotteet, kuten styroksi.

– Hinnankorotukset ovat tulleet hyvin lyhyessä ajassa, jopa huhtikuun aikana, Majamaa sanoo.

Hänen mukaansa talopakettisopimukset tehdään yleensä hyvissä ajoin, koska esimerkiksi rakennuslupien käsittelyssä menee oma aikansa.

– Se on sellainen asia, johon me sen enempää kuin asiakaskaan voida vaikuttaa. Aika siihen kun sopimus on allekirjoitettu ja työt tontilla alkavat, voi olla kohtuullisen pitkäkin, Majamaa sanoo.

Joissakin suurimmissa kaupungeissa rakennuslupien käsittely onkin ruuhkautunut. Näin esimerkiksi Espoossa ja Vantaalla, missä rakennetaan nyt vilkkaasti.

Espoossa lupakäsittely on edelleen ruuhkautunut erityisesti pientalohakemuksissa, mikä johtuu kaupungin mukaan suurista lupamääristä ja henkilöstöresurssien vajauksesta.

Deko-Talot on Suomen kahdenkymmenen suurimman talopakettitoimittajan joukossa. Se ei ole alan yhteisjärjestön Pientaloteollisuus PTT:n jäsenyritys.

Järjestössä ovat mukana monet suomalaiset talopakettien valmistajat, kuten alan suurimmat Kastelli-talot ja Jukkatalo. Esimerkiksi Kastellin mukaan heillä ei ole ollut Dekon käytännön kaltaisia hinnankorotuksia.

PTT:n jäsenyritykset kattavat noin 75 prosenttia yksityishenkilöiden omakotirakentamisesta Suomessa. Suurin osa myydyistä taloista on puurakenteisia.

Talopakettien suosio on ollut viime vuosina kasvussa, samaan aikaan kun perinteisen paikalla rakentamisen suosio on laskenut.

Viime vuonna Suomessa omakoti- ja paritalojen koko maan aloitusmääräksi kertyi noin 8 000. Tänä vuonna aloitusten määrä nousee 8 500 taloon, kertoo PTT:n toimitusjohtaja Kimmo Rautiainen.

– Talovalmistajien kapasiteetti on täyskäytössä ja tilauskannat ovat edelleen todella hyvällä tasolla, Rautiainen sanoo.

Tammi-maaliskuussa PTT:n jäsenyritysten uusien talokauppojen lukumäärä oli kuitenkin 4,3 prosentin laskussa.

– Laskussa näkyy Venäjän hyökkäyksen vaikutus. Uusia talopakettikauppoja tehtiin kuitenkin lähes sama määrä kuin vuosi sitten, Rautiainen sanoo.

Alkuvuoden kauppojen yhteenlaskettu arvo oli selvässä nousussa, mikä kertoo Rautiaisen mukaan muuttovalmiiden talojen osuuden kasvusta.