Kryptomarkkinat ajautuivat paniikkiin – vakaaksi väitetty valuutta romahti täysin: ”Sydämeni on särkynyt tuskasta”

Pelkästään torstaina kryptomarkkinan arvosta katosi 200 miljardia dollaria.

Päättyvä viikko on ollut monelle kryptovaluuttaan sijoittaneelle vaikeaa aikaa. Pelkästään torstaina kryptomarkkinan arvosta katosi 200 miljardia dollaria. Maailman tunnetuin kryptovaluutta bitcoin lähti jyrkkään laskuun. Alimmillaan – 25 500 dollarissa – bitcoinin arvo oli torstaina. Vaikka bitcoinin arvo on noussut viikonloppuna, se on edelleen kaukana siitä, mitä se oli korkeimmillaan marraskuussa 2021.

Perjantaina uutisoitiin, että väliamerikkalaisen El Salvadorin kykyä suoriutua veloistaan epäillään. El Salvador hyväksyi bitcoinin viralliseksi valuutakseen viime vuonna. Tähän mennessä maa on ostanut bitcoinia 105 miljoonalla dollarilla. Luottoluokitusyhtiöt ovat varoittaneet, että bitcoinin heiluva hinta vaikuttaa entisestään El Salvadorin heikkoon talouteen.

Vaikka bitcoinin arvo laski yllättäen, moni kryptovaluutta romahti vielä enemmän. Varsinaiseen kaaokseen kryptomarkkinat ajautuivat, kun terrausd-nimisen ”vakaavaluutan” arvo romahti. Ekonomisti Frances Coppola sanoi BBC:lle terrausdin romahtaminen ajoi kryptomarkkinat paniikkiin.

Vakaavaluuttojen on nimensä mukaisesti tarkoitus olla vakaita valuuttoja, jotka on sidottu esimerkiksi dollariin. Wall Street Journalin mukaan niistä on tullut kahden edellisen vuoden aikana suosittuja niin ammatti- kuin piensijoittajien keskuudessa. Toukokuun puolivälissä sijoittajat olivat sijoittaneet vakaavaluuttoihin noin 180 miljardia dollaria.

Osa vakaavaluutoista on sidottu oikeisiin valuuttoihin, osa algoritmeihin tai toisiin kryptovaluuttoihin. Terrausd-nimisen kryptovaluutan arvo on sidottu terra luna -kryptovaluuttaan.

Kun terra lunan arvo romahti, terrausd romahti sen mukana. Vielä toukokuun alussa terra lunan arvo oli yli 80 dollaria. Korkeimmillaan sen arvo oli miltei 120 dollaria. Sunnuntaina se oli käytännössä arvoton. Terrausdin arvo oli sunnuntaina noin 0,2 dollaria.

Toistaiseksi ei ole tiedossa, mikä käynnisti tapahtumaketjun, joka johti terrausdin romahtamiseen. Wall Street Journalin mukaan osa asiantuntijoista uskoo, että terrausd joutui hyökkäyksen kohteeksi.

Terrausdin romahtaminen johti siihen, että sijoittajien luottamus muihin vakaina pidettyihin valuuttoihin horjui. Esimerkiksi Tether-vakaavaluutan arvo tippui alle dollariin, vaikka myös sen kuuluisi säilyttää arvonsa yhdessä dollarissa.

Wall Street Journalin mukaan ennen romahtamista eteläkorealaisen Do Kwonin vuonna 2020 kehittämään terrausd:hen oli sijoitettu 18 miljardia dollaria.

– Sydämäni on särkynyt tuskasta, jonka keksintöni on aiheuttanut teille, Do Kwon kirjoitti lauantaina Twitterissä.

Sosiaalisessa mediassa Do Kwonin luomus on joutunut valtaisan kritiikin kohteeksi. Moni käyttäjä on kertonut menettäneensä valtavia summia – jopa satoja tuhansia dollareja romahduksessa.