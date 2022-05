Venäjä katkaisi viime yönä sähkökaupan Suomeen – professori: ”Todennäköisesti politiikkaa”

Venäjä ilmoitti sähkökaupan katkaisemisesta perjantaina. Torstaina pääministeri Sanna Marin ja presidentti Sauli Niinistö kertoivat kannattavansa Suomen Nato-jäsenyyttä.

SähköKAUPPA Venäjältä Suomeen katkaistiin viime yönä kello 1, Suomen kantaverkkoyhtiö Fingridistä vahvistettiin lauantaina. Fingrid sai perjantaina iltapäivällä venäläisen Inter RAO:n tytäryhtiö RAO Nordic Oy:ltä ilmoituksen, että sähkön toimittaminen katkaistaan.

– Sähkön riittävyys ei ole uhattuna, ja tukkusähkömarkkinat toimivat normaalisti. Ei ole oikeastaan mitään ongelmaa, käyttötoiminnasta vastaava johtaja Reima Päivinen Fingridistä sanoi Taloussanomille lauantaina.

Hän sanoo, että edes lyhyt varoitusaika ei aiheuttanut ongelmia Suomen sähköverkolle. Kuluttajat eivät huomanneet, että yksi sähkön lähde jäi pois Suomen sähköverkosta.

Päivinen sanoo, että toimitusten katkaiseminen eteni ”normaalin kuvion” mukaan. Aiemminkin RAO Nordic on ilmoittanut kerran vuorokaudessa, kuinka paljon he tuovat sähköä Suomeen seuraavan vuorokauden aikana.

– Nyt ilmoitus oli, että sieltä on nollatuonnit.

RAO Nordic Oy:n mukaan sähkötoimitusten katkaisu johtuu ”vaikeuksista vastaanottaa maksuja markkinoille myydystä sähköstä”. Torstaina presidentti Sauli Niinistö ja pääministeri Sanna Marin ilmoittivat, että Suomen pitää hakea Nato-jäsenyyttä.

Päivinen ei osaa sanoa, voisiko ilmoituksen taustalla todellisuudessa olla Suomen Nato-keskustelun eteneminen.

– Sitä on vaikea sanoa. Kun ajoitusta ajattelee, se voi olla sattumaa tai voi olla, että se ei ole sattumaa.

Lappeenrannan–Lahden teknillisen yliopiston energiamarkkinoiden professori Samuli Honkapuro sanoo, että ajoitus viittaa siihen, että sähkökaupan katkaiseminen on ”todennäköisesti politiikkaa”. Hän korostaa olevansa asiassa uutistietojen varassa.

– Totta kai näkökulma siellä (Venäjällä) on, että jos jotain kiusaa pystytään tässä tilanteessa tekemään, sitten tehdään.

Kesällä sähkön riittävyys ei olisi muutoinkaan ongelma, koska sähköä kuluu vähän. Ongelmia on tuskin edessä ensi talvenakaan, Päivinen sanoo. Olkiluoto 3 on tarkoitus ottaa kaupalliseen käyttöön ensi syksynä. Lisäksi tuulisähköä on saatavilla koko ajan enemmän. Hänen mukaansa tilanne ei ole huolestuttava.

Honkapuro on samaa mieltä. Hän muistuttaa, että Olkiluoto 3:n kapasiteetti on suurempi kuin Venäjän tuonnin kapasiteetti. Lisäksi tällä vuosikymmenellä Suomeen saadaan joka vuosi 2 000 megawattia uutta tuulivoimaa.

– Loppujen lopuksi Venäjän tuontikapasiteetti on näihin verrattuna aika pieni.

– Kun kesää kohti mennään, kulutuskin pienentyy. Ei tässä ole mitään kriittistä.

Viime aikoina sähkön kokonaistuotannosta noin kymmenen prosenttia on tuotu Venäjältä. Määrä on vaihdellut vuodesta toiseen, ja joskus Suomeen on tuotu huomattavasti vähemmän venäläistä sähköä.

– Kun tukkuhinnat Suomessa ja koko Euroopassa ovat olleet korkeat, venäläinen sähkö on ollut kilpailukykyistä, Päivinen sanoo.

Fingrid ilmoitti jo huhtikuussa, että se vähentää Venäjän rajasiirtoyhteyksien tuontikapasiteettia 1 300 megawatista 900 megawattiin. Päivinen sanoo, että rajoitus perustui viranomaisten arvioon, että Venäjä saattaa kohdistaa Nato-keskustelun aikana häirintää Suomen kriittiseen infrastruktuuriin.

– Jos häirintää esiintyisi, se ei vaarantaisi Suomen sähköjärjestelmän käyttövarmuutta.

Huhtikuussa Fingrid kertoi myös, että siirtokapasiteetti Venäjältä tiputetaan nollaan, kun Olkiluoto 3:ssa tehdään käyttöönottotestejä.

Lauantaina Fingridin ylläpitämän sähköjärjestelmän tila -kartan mukaan Suomesta vietiin yksi megawatti sähköä Venäjälle. Päivinen sanoo, että siitä huolimatta Suomesta ei enää viedä sähköä Venäjälle. Kyseessä on kartan tekninen ominaisuus, jonka vuoksi näyttää siltä, että Suomesta vietäisiin sähköä itärajan yli.

– Käytännössä Suomesta ei tällä hetkellä viedä sähköä Venäjälle, Päivinen täsmentää.