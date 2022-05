Kuningatar Elisabetin juhlilla yllättävä seuraus: Airbus siirtää tärkeää tilaisuuttaan

Kesäkuun alkuun suunniteltu Airbusin pääomamarkkinapäivä siirtyy syyskuun loppuun.

Airbus on Britannian ilmavoimien suurin ilma-alusten toimittaja.

Vuonna 2022 Britanniassa juhlistetaan kuningatar Elisabetin 70 vuoden vallassaolon platinajuhlaa. Koronapandemia torppasi alkuperäiset tammikuulle kaavaillut juhlasuunnitelmat, ja kuningatarjuhlat siirtyivät kesäkuun alkuun.

Pandemia on myös sotkenut lentoliikennettä paitsi ilmassa myös maassa. Lentokonevalmistajayritys Airbus on taudin takia pantannut pääomamarkkinapäiväänsä useamman vuoden ja oli viimein saanut sovittua ajankohdan tilaisuudelle, jossa se esittelee liiketoimintaansa sijoittajilleen.

Harmi vain, että päivä osuu yksiin kuningattaren juhlan kanssa. 2.–6. kesäkuuta kestävän platinajuhlan ajalle osuu myös kaksi kansallista vapaapäivää, joten alkuperäinen päivämäärä oli jo ennalta närkästyttänyt Airbusin työntekijöitä.

Yritys työllistää Britanniassa yli 14 000 ihmistä.

Lue myös: Terveyshuolien kanssa paininut kuningatar Elisabet palasi julkisuuteen – tuoreet kuvat julki

Airbus on Britannian ilmavoimien suurin ilma-alusten toimittaja, joten se on mukana platinajuhlajärjestelyissä. Yhtiö on kaavaillut muun muassa näytöslentoja juhlien avauspäivälle.

Pääomamarkkinapäivän uudeksi ajankohdaksi on asetettu 22.–23. syyskuuta. Sekin aikataulu aiheuttaa yrityksessä hieman päänsärkyä, sillä myös Airbusin kilpailija Boeing on suunnitellut pääomamarkkinapäiväänsä syyskuun loppuun.

Airbus on Saksan, Ranskan ja Britannian vuonna 1970 perustama ylikansallinen konsortio. Britannian rooli on kuitenkin pienentynyt yhtiössä viimeistään brexitin myötä, ja siksikin kovan onnen tilaisuutta on pidetty yhtiössä tärkeänä.