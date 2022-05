Bitcoin-seikkailu uhkaa ajaa El Salvadorin maksukyvyttömäksi

El Salvador hyväksyi bitcoinin viralliseksi valuutaksi viime vuonna ja on ostanut sitä valtion kassaan suurilla summilla.

Väliamerikkalaisen El Salvadorin kykyä suoriutua seuraavasta velanmaksustaan epäillään markkinoilla, espanjalaislehti El Pais kertoo.

El Salvador hyväksyi bitcoinin viralliseksi valuutaksi viime vuonna ja on ostanut sitä valtion kassaan tähän mennessä 105 miljoonalla dollarilla. Luottoluokitusyhtiöt ovat varoittaneet maata siitä, että bitcoinin hinnan voimakas heilunta vaikuttaisi sen jo ennestään horjuvaan talouteen.

Sittemmin Venäjän hyökkäys Ukrainaan, kiihtyvä inflaatio ja Yhdysvaltain keskuspankin Fedin päätös nostaa korkoja ovat horjuttaneet maailmanmarkkinoita, ja bitcoinin hinta on yli puolittunut huipputasoiltaan. Samalla El Salvadorin valtionlainojen korot ovat markkinoilla nousseet jyrkästi.

El Salvadorilla on edessään seuraava ulkomaisen velan koronmaksu kesäkuussa. Summa on vain hieman pienempi kuin 40 miljoonan dollarin tappio, jonka maa on parin kuukauden aikana bitcoin-salkussaan kärsinyt, uutistoimisto Bloomberg laskee.

Luottoluokittajat ovatkin jo laskeneet El Salvadorin valtionvelan luokitusta. Syiksi mainitaan muun muassa maan hallinnon heikkous, kasvava riippuvuus lyhytaikaisesta rahoituksesta ja bitcoinin virallistaminen, josta Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) on kehottanut maata luopumaan. El Salvadorin bitcoin-kokeilu asettaa epävarmaksi sen, katsooko IMF voivansa tukea El Salvadoria taloutensa tervehdyttämisessä.