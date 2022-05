Elon Musk: Olen yhä sitoutunut Twitterin ostoon

Aiemmin perjantaina Musk kertoi Twitterin oston olevan tilapäisesti jäissä. Twitterin kurssi sukelsi lausunnon jälkeen lähes viidenneksen. Nyt Musk kertoo olevansa yhä sitoutunut Twitterin ostoon.

Elon Muskilla on ollut twiitattavaa Twitter-ostoksensa tiimoilta.

Pikaviestipalvelu Twitterin ostoa aikova Elon Musk viestittää olevansa edelleen sitoutunut kauppaan.

Muskin tuorein twiitti on vastaus kommentteihin hänen aiempaan twiittiinsä, jossa hän kertoi kaupan olevan ”tilapäisesti jäissä”.

Kaupan valmistelu on keskeytetty Muskin mukaan siksi, että on tarkoitus tarkistaa tiedot, joiden mukaan vale- ja bottitilien määrä on alle viisi prosenttia.

Musk on tarjonnut Twitteristä 44 miljardia dollaria, mutta kaupan toteutumisesta on herännyt epäilyjä.

New Yorkissa ennen varsinaisen kaupankäynnin alkua Twitterin osakkeen hinta sukelsi viidenneksen Muskin ”jäissä”-viestin jälkeen. Kello 15:n jälkeen Suomen aikaa lasku oli loiventunut vajaaseen 12 prosenttiin.