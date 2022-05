Twitterin pörssikurssi kääntyi rajuun laskuun.

Elon Musk on tarjonnut Twitteristä 44 miljardia dollaria.

Miljardööriliikemies Elon Musk ilmoittaa Twitterissä, että hänen hankkeensa ostaa viestipalvelu Twitter on toistaiseksi jäissä. Muskin mukaan tarkoitus on tarkistaa, pitääkö paikkansa, että vale- ja bottitilien määrä on todella alle viisi prosenttia.

Musk on tarjonnut Twitteristä 44 miljardia dollaria, mutta kaupan toteutumisesta on herännyt epäilyjä. Twitterin pörssikurssi on Muskin twiitin jälkeen kääntynyt liki 20 prosenttia miinukselle ennen kaupankäynnin alkua.