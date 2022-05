Kolmen päivän sairausloma kuukautisten takia? Espanjan hallituksen suunnitelma jakaa mielipiteitä

Espanjan hallitus suunnittelee kolmen päivän sairauslomaa kovista kuukautiskivuista kärsiville. Arvostelijat epäilevät, että tämä voisi haitata naisten asemaa työmarkkinoilla.

Espanjan hallitus suunnittelee kolmen päivän sairausloman mahdollistamista niille, jotka kärsivät kovista kuukautiskivuista, espanjalaismediat uutisoivat. Sairausloma voisi olla tarvittaessa jopa viisi päivää.

Aikeet on otettu vastaan ristiriitaisesti. Esimerkiksi iso ammattiliitto UGT on huolissaan siitä, että kuukautisloma voisi heikentää naisten asemaa työmarkkinoilla. Toinen ammattiliitto Comisiones Obreras puolestaan on vastakkaista mieltä, Cadena Ser kertoo.

Myös hallituksen sisällä asia on herättänyt epäilyksiä.

Sosiaaliturvasta vastaava ministeri José Luis Escrivá on vahvistanut, että asiasta keskustellaan hallituksessa, El País -lehti kertoo.

Erityisiä ”kuukautislomia” on käytössä joissakin Aasian maissa, kuten Japanissa, Etelä-Koreassa, Indonesiassa ja Kiinassa. Euroopan maissa niitä ei toistaiseksi ole.

