Venäjän sota sai suomalaiset varautumaan – näin paljon käteistä on keskiarvo­suomalaisen lompakossa

Käteisen käyttö on Suomessa vähäistä, mutta Venäjän sota on saanut suomalaiset varautumaan ylimääräisellä käteisellä, ilmenee Nosto-käteisautomaattien teettämästä kyselystä.

Yli kolmannes suomalaisista on varannut tai aikoo varata ylimääräistä käteistä rahaa Venäjän hyökkäyssodan vuoksi. Ylimääräistä rahaa on varattu keskimäärin 513 euroa.

Tämä käy selville Nosto-käteisautomaattien IRO Researchilla teettämästä kyselystä.

– Voimme olla monella tavalla ylpeitä digitalisaatiosta, mutta maailma ei vielä ole valmis luopumaan käteisestä rahasta, ja se on tärkeä säilyttää yhtenä maksuvälineenä muiden joukossa. Huoltovarmuus on yksi merkittävä perustelu käteisen rahan olemassaololle ja Ukrainan sota on korostanut sen merkitystä ihmisten mielissä, Nosto-käteisautomaattien Suomen-maajohtaja Risto Lepo sanoo tiedotteessa.

Pohjoismaissa maksuliikenne on pitkälti digitalisoitu. Suomessa käteisen rahan osuus maksuliikenteestä on enää 12 prosenttia.

Kyselyn mukaan päivittäiseen asiointiin käteistä rahaa käyttää 21 prosenttia suomalaisista. Eniten käteistä rahaa käyttävät vanhemmat sekä pienituloiset ihmiset. Lompakossa on keskimäärin 79 euroa. Miehillä on mukanaan keskimäärin 107 euroa ja naisilla 51 euroa.

Vastaajista runsas kaksi kolmannesta kokee, että pankit suhtautuvat käteiseen kielteisesti, mikä on osaltaan vähentänyt sen käyttöä. Vajaat kaksi kolmasosaa puolestaan arvioi, että digitalisaatio on tehnyt suomalaisesta yhteiskunnasta haavoittuvan, kun käteisen käyttö on selvästi vähentynyt.

– Suomessa on lähes puoli miljoonaa ihmistä, joilla ei ole mahdollisuutta syystä tai toisesta saada itselleen maksukorttia. Yhteiskunnallisesti katsottuna käteisellä rahalla on yhä iso merkitys suurelle osalle suomalaisia. Tämä saattaa usein unohtua digihuuman sävyttämässä keskustelussa, Lepo sanoo.