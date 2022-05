Näin kotitalouksien energian saanti turvataan, vaikka Venäjä sulkisi kaasuhanat

Viime syksystä saakka kallistunut kaasun hinta on siirtänyt kaasukauppaa pois Venäjältä, kertoo Energiateollisuuden asiantuntija Heikki Lindfors.

Maakaasun korvaaviin energianlähteisiin turvautuminen tulee nostamaan lyhyen aikavälin päästöjä, mutta pitkällä tähtäimellä Eurooppa on irrottautumassa venäläisestä fossiilisesta energiasta kohti vihreämpiä ratkaisuja, sanoo Energiateollisuuden asiantuntija Heikki Lindfors.

Venäjä uskotaan valmistelevan maakaasutoimitustensa katkaisua. On mahdollista, että toimitukset katkaistaan jo pian protestina Suomen Nato-hakemukselle. Lisäksi Venäjä on ilmoittanut haluavansa maksun kaasusta ruplina, minkä Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd.) on torjunut.

Lue lisää: Suomi ei aio maksaa kaasusta ruplilla – Tuppurainen toivoo EU:lta selkeää linjausta

Tilanteeseen on varauduttu Suomessa laajasti, kertoo Energiateollisuuden kaasumarkkinoiden asiantuntija Heikki Lindfors.

– Kaasun tukkukaupassa on alettu huomata jo viime vuoden alkusyksystä lähtien hintojen nousua. Lisäksi on huomattu, etteivät kaasutoimitukset Venäjältä ole yhtä luotettavia kuin ennen. Näin ollen kaasun ostajat ja myyjät ovat enenevissä määrin etsineet kaasua muualta kuin Venäjältä, hän sanoo.

Venäjältä tuodun maakaasun osuus kaikesta Suomeen toimitetusta maakaasusta oli 65 prosenttia vuonna 2020.

Kotitalouksien ja sairaaloiden kaasunsaanti on kuitenkin turvattu, hän vakuuttaa.

– Meillä on laki velvoitevarastoinnista, joka edellyttää, että kotitaloudet ja sairaalat saavat maakaasunsa joka tilanteessa.

Tällaisissa tilanteissa olevia kotitalouksia on lisäksi myös melko vähän, Lindfors lisää.

– Yhteensä noin 30 000, joista vain 5 000 ovat lämmityskäyttäjiä.

Loppukevät on myös lämmintä aikaa, eli kaasua ei tarvita lämmitykseen vielä moniin kuukausiin.

– Varastossa on kaasua tai sopivia vaihtoehtoisia polttoaineita usean kuukauden tarpeisiin, jolla varmistetaan kotitalouksien energian saanti ympäri vuoden.

Energiateollisuus ry:n kaasumarkkinoiden asiantuntija Heikki Lindfors.

Energiantuotannossa ja teollisuudenaloilla varautumisen taso ja vaihtoehtoiset polttoaineet vaihtelevat. Varautumissuunnitelmat ovat yhtiökohtaisia ja salaisia.

– Eihän niitä tietty haluta paljastaa kilpailijoille, Heikki Lindfors tokaisee.

Yrityskohtaisen varautumisen lisäksi on kansallisia varautumissuunnitelmia, joista vastaa Huoltovarmuusorganisaatio.

– Huoltovarmuuskeskuksen lisäksi huoltovarmuusorganisaatioon kuuluu erilaisia pooleja, kuten öljy-, kaasu- ja metsäpoolit, joissa yritysten asiantuntijat miettivät sektorikohtaisesti oman alansa varautumistarpeita. Nämäkin suunnitelmat ovat salaisia, ja niin pitääkin olla, sillä ne on hätätilanteita varten laadittu.

Olennaista kriisitilanteissa on etsiä korvaavia polttoaineita ja kohdentaa tiukassa olevaa polttoainetta vain tiettyyn toimintaan.

– Esimerkiksi jokin metsäteollisuuden toimija voi päättää, ettei se käytä kaasua omaan tehtaansa lämmittämiseen, vaan korvaa sen jollakin muulla. Kaasu käytetään sitten vain jossakin välttämättömässä osassa prosessia.

Ensisijaisia vaihtoehtoja ovat Heikki Lindforsin mukaan kivihiili, turve ja biomassa.

– Biomassan hankinta voi olla vaikeaa tällä hetkellä, joten näitä kaikkia tarvitaan.

Hän korostaa, että nämä ovat kuitenkin vain lyhyen aikavälin ratkaisuja.

– Tietenkin fossiilisiin lähteisiin turvautuminen tulee nostamaan päästöjä hetkellisesti päästömaksujen vuoksi, mutta pidemmällä tähtäimellä vihreät energianlähteet tulevat korvaamaan fossiiliset, ja tätä muutosta Ukrainan sota on vain vauhdittanut.

– Euroopan unioni on esittelemässä vielä tämän kuun aikana suunnitelman, jonka mukaan fossiilisen energian tuonti Venäjältä lopetetaan tämän vuosikymmenen aikana.