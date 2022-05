Powell jatkaa Fedin johdossa – USA:n senaatti vahvisti nimityksen

Powellin tärkein haaste on valtoimenaan laukkaava inflaatio, joka on korkeimmalla tasolla 40 vuoteen.

Yhdysvaltain keskuspankin (Fed) johtajana jatkaa Jerome Powell, 69. Senaatti vahvisti hänen nimityksensä torstaina äänin 80–19, kertoo muun muassa CBNC-kanava.

Powell on jatkanut pankin johdossa, vaikka hänen ensimmäinen kautensa loppui virallisesti jo helmikuussa. Powellin uudelleenvalintaa ovat viivästyttäneet muut keskuspankin johtokunnan valinnat, joista on kiistelty.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden nimitti Powellin toiselle kaudelle marraskuussa.

Powellin tärkein haaste on valtoimenaan laukkaava inflaatio, joka on korkeimmalla tasolla 40 vuoteen muun muassa Ukrainan sodan ja Kiinan koronarajoitusten vuoksi. Häntä on kritisoitu liian hitaasta reagoimisesta tilanteeseen, vaikka Yhdysvaltain keskuspankki nosti ohjauskorkoa viime viikolla puolella prosenttiyksiköllä, mikä oli aggressiivisin toimi yli kahteen vuosikymmeneen.

Powell vakuutti niin ikään, että keskuspankki käyttää kaikkia käytössään olevia toimia painaakseen hinnat alas.