Fortum ja Uniper pyristelevät irti Venäjältä – Loviisan ydinvoimaloiden polttoaineen toimittajaa ei saada vaihdettua

Vertailukelpoinen liikevoitto kääntyi 438 miljoonan tappioksi.

Energiayhtiö Fortum valmistautuu vetäytymään hallitusti Venäjältä, ja yhtiön ensisijainen vaihtoehto on yhtiön Venäjän-toimintojen myynti, sanoo toimitusjohtaja Markus Rauramo. Fortumin tytäryhtiön Uniperin venäläisen tytäryhtiö Unipron myynnin odotetaan myös jatkuvan mahdollisimman pian.

Fortumin vertailukelpoinen liikevoitto painui tammi–maaliskuussa 438 miljoonan euron tappioksi, kun se vuotta aiemmin oli ollut liki 1,2 miljardia voitollinen. Syynä oli saksalaisen tytäryhtiö Uniperin tappio. Sekä Fortum että Uniper ovat tehneet miljardien alaskirjauksia Venäjän-liiketoiminnastaan.

Rauramo totesi katsauksessaan, että Venäjän hyökkäyssodan myötä koko Fortumin toimintaympäristö, markkinoista poliittiseen päätöksentekoon ja pakotteisiin, on ollut jatkuvassa muutoksessa.

– Se on aiheuttanut ennennäkemättömiä haasteita lyhyellä aikavälillä koko energiasektorille Euroopassa. Euroopan energiasektori on kriisissä, ja se luonnollisesti vaikuttaa merkittävästi myös Fortumiin, Rauramo sanoi pörssitiedotteessa.

Venäjän hallituksen annettava lupa

Fortum on jo aiemmin ilmoittanut lopettavansa uudet investoinnit ja venäläisten tytäryhtiöiden rahoituksen. Fortum on päättänyt myös lopettaa Fortum-brändin käyttämisen Venäjällä. Täysi vetäytyminen ja Venäjän-toimintojen myynti saattaa viedä aikaa, ja prosessi edellyttää Venäjän hallituksen hyväksyntää, Rauramo muistutti. Tiedotustilaisuudessa hän ei esittänyt arviota, kuinka kauan irtautuminen kestää.

– Se kestää niin kauan kuin kestää, Rauramo sanoi.

Hän lisäsi, että Fortum aikoo pitää Venäjän-liiketoimintansa hyvässä toimintakunnossa, vaikka aikoo luopua siitä.

Fortumilla on aiempaa kokemusta venäläisen päätöksenteon kestosta. Kun Uniperin osake-enemmistöä oltiin hankkimassa Fortumille, kesti Venäjän viranomaishyväksyntä pari vuotta.

Pois on kuitenkin päästävä, Rauramo sanoi, vaikka Uniperin keskeinen markkina Saksa on vahvasti riippuvainen venäläisen maakaasun tuonnista. Maan hallitus on toistellut, ettei irtautuminen venäläisen kaasun tuonnista ole heti mahdollista.

– On täysin selvää, että Euroopan riippuvuutta venäläisestä energiasta on vähennettävä ja että Euroopan on siirryttävä kohti omavaraisempaa energiajärjestelmää, Rauramo sanoi.

Fortum pyrkii löytämään keinoja vähentää, korvata tai muuttaa maakaasun käyttöä ja toimituksia sekä lyhyellä että keskipitkällä aikavälillä. Rauramo toivoi eurooppalaisilta hallituksilta tukea ja yhteistyötä.

– Yksin energiayhtiöt eivät tämänhetkisiä haasteita pysty ratkaisemaan, vaan tilanne vaatii tiivistä yhteistyötä hallitusten välillä sekä hallitusten ja yritysten välillä. Energia-ala tarvitsee poliittisilta instituutioilta avoimuutta, suuntaviivoja ja näkyvyyttä toivotulla tiellä eteenpäin pääsemiseksi.

Ydinpolttoaineesta ei päästä nopeasti irti

Fortum ei enää ostaa Suomen voimalaitoksilleen hiiltä, pellettejä tai biopolttoainetta Venäjältä, mutta Loviisan ydinvoimalan polttoaine hankitaan yhä TVEL-yhtiöltä, joka on osa Venäjän ydinvoimajätti Rosatomia. Toimittajan nopea vaihtaminen ei Fortumin mukaan ole mahdollista, joten toimitussopimus on voimassa niin kauan kuin nykyiset käyttöluvat ovat voimassa, eli vuosiin 2027 ja 2030.

Euroopassa odotetaan jännityksellä, ryhtyykö Venäjä katkomaan kaasutoimituksia, jos kaasusta ei suostuta maksamaan Venäjän vaatimusten mukaisesti ruplilla. Lyhyistä katkoksista Uniper selviää käyttämällä kaasuvarastojaan, Fortum arvioi.

– Kaasuvirtojen merkittävät keskeytykset sen sijaan vaarantaisivat Saksan kaasujärjestelmän vakauden ja johtaisivat todennäköisesti Saksan hallituksen hätätilajulistukseen.

Tuolloin Saksan sähköverkkoja valvovalla Bundesnetzagenturilla olisi oikeus antaa kaasuntoimittajille ohjeita tarjonnasta ja kysynnästä järjestelmän tasapainottamiseksi. Silloin nämä toimet korvaisivat olemassa olevat sopimukset. Venäjän vaatimuksiin ruplamaksuista ei ole aikeita taipua.

– Uniper on tähän saakka noudattanut täysin ja tulee jatkossakin noudattamaan pakotteita, ja suorittaa jatkossakin kaasumaksut euroissa, Fortum vakuuttaa.

Luottoluokitusta puolustettava

Rauramo sanoi Fortumin nyt keskittyvän optimoimaan kassavirtaansa ja turvaamaan riittävän likviditeetin. Ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa Fortumilla oli lähes 6 miljardia euroa nostamattomia lyhytaikaisia ja pitkäaikaisia valmiusluottoja.

Yhtiö pyrkii säilyttämään luottoluokituksensa investointikelpoisena BBB-tasolla, jotta sen taloudellinen joustavuus säilyy. Luottoluokittaja S&P Global Ratings pani Fortumin maaliskuussa tarkkailulistalle mahdollisen laskun varalta, kun taas Fitch piti luokituksen ennallaan BBB-luokassa.