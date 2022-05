Yksi syy sairauslomille yleistyi nopeasti – asiantuntijat arvioivat, mistä kasvu johtuu

”Jonain päivänä sen voi kirjoittaa ansioluetteloon merkittävänä elämän sisältöön sukeltamisen aikana”, Olavi Sydänmaanlakka sanoo.

Kun Olavi Sydänmaanlakka aloitti Mielenterveyden keskusliiton toiminnanjohtajana, hän mietti, mitäköhän tämä jengi oikein on? Liitolla on 15 000 jäsentä, jotka ovat kokeneet psyykkisen sairastumisen.

– Olin aidosti ennakkoluuloinen ja mietin, mitäköhän tästä tulee, hän kertoo kymmenen vuoden takaisista ajatuksistaan.

Sydänmaanlakan käsitykset ovat muuttuneet täysin. Hän painottaa, että kukaan ei ole vain sairaus, vaan jokaisella on takanaan historiansa, yrittäjyyttä, pitkä työura, perhe ja läheiset.

Esimerkiksi skitsofreenikko-sanaa liitossa ei käytetä.

– Kukaan ei ole vain skitsofreenikko, vaan voi ihminen sairastaa skitsofreniaa, joka on vain yksi osa hänen elämäänsä.

Mielenterveyden häiriöistä johtuvat sairauspoissaolot yleistyvät viime vuonna. Kelan tutkimusblogista ilmenee, että sairauspäivärahaa myönnettiin paljon aiempaa enemmän etenkin ahdistuneisuuden vuoksi.

Ahdistuneisuus on lisääntynyt kaikenikäisillä, mutta nuorten joukossa se on yltynyt rajusti. 16–34-vuotiailla naisilla masennuksen perusteella maksettujen päivärahapäivien määrä yhtä henkilöä kohden on noin kaksinkertaistunut vuosina 2005–2021.

Ahdistuneisuushäiriöihin perustuvien päivärahapäivien määrä on samassa ryhmässä lähes viisinkertaistunut. Toisaalta masennus on suhteessa vähentynyt.

Sydänmaanlakka löytää luvuista myönteisen puolen. Hän ei ole ainoa, joka on luopunut ennakkoluuloistaan.

– Koronapandemia on tehnyt on tehnyt hirvittävän hyvää mielenterveysasenteille, hän sanoo.

– Jokainen työssä käyvä suomalainen on joutunut pysähtymään päänsisäistenkin vammojen kohdalla ja miettimään, miten minä voin?

Ahdistus voi olla mielenterveyden horjumisen ensimmäinen askel. Sydänmaanlakan mielestä on hienoa, että ihmiset hakevat apua.

– Nuoret ovat fantastisia suunnan näyttäjiä. Uskon hyvään tulevaisuuteen.

Ahdistus tai masennus on Sydänmaanlakan mielestä tärkeä matka omaan itseen.

– Jonain päivänä sen voi kirjoittaa ansioluetteloon merkittävänä elämän sisältöön sukeltamisen aikana, hän uskoo.

Nuorten ahdistuneisuuden rajun kasvun ainakin yhtenä syynä lienee koronaviruspandemia. Henkisesti pandemia iski etenkin nuoriin, joilta vietiin pitkäksi aikaa pois sosiaalisuus ja lähikontaktit, vaikka juuri ne ovat nuorille erittäin tärkeitä.

Samaan aikaan opiskelu- ja työelämässä vaatimukset ja odotukset pysyivät kovina. Lisäpainetta tuo sosiaalinen media, jossa yleensä kaikki näyttävät kauniilta onnistujilta ja menestyjiltä.

– Nuoret eivät ole jääneet tuleen makaamaan. He ovat rohkeasti lähteneet hakemaan apua. Nuorista pitäisi ottaa esimerkkiä, Sydänmaanlakka sanoo.

Myös Kelan tutkimuspäällikkö Jenni Blomgren uskoo, että kynnys hakea apua mielenterveyshäiriöihin on madaltunut. Enää niitä ei pidetä samalla lailla häpeällisinä kuin ennen.

– Stigma on vähentynyt 1990-luvulta lähtien, mikä varmasti osaltaan selittää kasvutrendiä, Blomgren sanoo.

– Ei ole huono, jos hoitoon hakeutuminen on parantunut ja häiriöt tulevat ilmi aiempaa aikaisemmin, hän lisää.

Yksi syy muutokseen voi olla diagnosointikäytännöissä. Nyt ehkä sairaudeksi merkitään masennuksen sijaan helpommin ahdistus. Blomgren muistuttaa, että joskus muinaisuudessa sairauden syyksi kirjattiin mieluummin vaikkapa selkäongelma kuin masennus tai uupumus.

Mitä aiemmin ihminen saa hoitoa, sitä nopeammin hän voi toipua. Syystä riippumatta pitkiä Kelan korvaamia sairauspäivärahakausia edeltää noin kymmenen päivän omavastuuaika.

Keskimäärin ahdistuksen vuoksi määrätyt Kelan korvaamat sairauspoissaolot ovat noin 9 viikkoa, kun mielialahäiriöissä masennus mukaan lukien keskiarvo on noin 14 viikkoa. Kaikkien sairauspäivärahakausien keskiarvo on 9 viikkoa.

Niin yksilön, yhteiskunnan kuin taloudenkin kannata kyse on suuresta asiasta. OECD on arvioinut, että mielenterveyden häiriöiden kustannukset Suomessa ovat noin 11 miljardia euroa vuodessa. Mielenterveyssyiden takia menetetään arviolta 17 miljoonaa työpäivää vuodessa.

– Joka neljäs aikuinen kärsii mielenterveyden häiriöistä joka vuosi, Sydänmaanlakka sanoo.

Muutoksesta huolimatta masennus aiheuttaa yhä selvästi eniten mielenterveysperusteisia päivärahapäiviä.

Olavi Sydänmaanlakka painottaa, että mielenterveyshäiriöt eivät määritä ihmisen koko elämää, vaan siihen kuuluu paljon muitakin asioita kuin diagnoosi.

Vaikka mielenterveyden horjumisesta alettaisiin jutella samaan tapaan kuin selkäsärystä tai käsileikkauksesta, tilanne ei missään nimessä ole hyvä, ellei ongelmien syihin paneuduta. Lukuisilla työpaikoilla pyritään jatkuvasti kasvattamaan tuottavuutta ja ottamaan työntekijöistä kaikki irti.

Blomgren huomauttaa, että meidän pitää koko ajan olla oppimassa uusia järjestelmiä, kehittää ja pysyä hereillä. Työpäivät ovat usein sirpaleisia, eivätkä ihmiset pysty kunnolla keskittymään tehtäviinsä. Hän toivoo kohtuullistamista ja sitä, että aina ei vaadittaisi sataprosenttista suoritusta.

Mustavalkoisuus on Sydänmaanlakan mielestä suuri haaste.

– Joko olet työelämässä tai et ole, hän sanoo.

Työnantajien asenteiden pitäisi hänestä muuttua. Olisi annettava happihyppy niille, jotka sitä tarvitsevat vähän samaan tapaan kuin synnyttäneet saavat äitiysloman.

Sekä Sydänmaanlakka että Blomgren muistuttavat, että Suomessa on onnistuttu hyvin parantamaan ergonomiaa, mikä on vähentänyt selvästi poissaoloja ja ennenaikaisia eläköitymisiä tuki- ja liikuntaelinsairauksien vuoksi. Nyt pitäisi yhtä pontevasti paneutua korvien välisiin ongelmiin.

Sydänmaanlakka ehdottaa, että työpaikoilla otettaisiin käyttöön pääkausihuolto vähän vastaavaan tapaan kuin autot huolletaan ennen kuin suuria ongelmia syntyy.