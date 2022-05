Veijo Karhun mökkiprojekti meni jäihin, kun hinta nousi liki 100 000 euroa vuodessa – hintojen nousu ja tavarapula vaivaavat rakentajia

Moni pienempi ja suurempikin rakentaja on törmännyt tänä vuonna selvästi kohonneisiin rakennusmateriaalien hintoihin. Myös joidenkin materiaalien saatavuus on ollut heikkoa.

Puutavaran saatavuudessa on ollut paikoin vaikeuksia. Kuva K-Rauta Vantaaportista. Kuva Veijo Karhun mökistä vasemmalla.

Rakentajilla on ollut tänä keväänä ongelmia, sillä budjetit ovat paukkuneet ja joidenkin rakennustarvikkeiden kuten puutavaran saatavuus on heikentynyt.

Korona-aika on merkinnyt remonttikysynnän kasvua. Tähän liittyy monesti puutavaran hankkimista. Yhtenä esimerkkinä ovat erilaiset terassiremontit.

Suomessa on myös yli puoli miljoonaa kesämökkiä, joiden kunnostamisessa riittää puuhaa.

Forssassa toimiva rakennusalan yrittäjä Vesa Kanerva tekee mökkiremontteja laajalla alueella Hämeessä. Forssan lisäksi alueeseen kuuluvat Tammela, Loppi, Renko, Riihimäki, Hämeenlinna ja lisäksi Somero.

– Kysyntää on riittänyt. On sekä vanhoja asiakkaita ja muutama uusikin. Korona ei ole ainakaan heikentänyt mökkiremonttien kysyntää, Kanerva sanoo.

Hänen mukaansa rakennustarvikkeiden saatavuuden heikentyminen on näkynyt käytännön työssä.

– Tarvikkeet ovat vähän vähemmässä, kyllä sen huomaa. Saatavuus heikkenee koko ajan, en tiedä mitä materiaaleja syksyllä mahtaa olla enää tarjolla, Kanerva sanoo.

Hänen mukaansa saatavuushaasteet näkyvät etenkin puutavarassa, kuten terassitarvikkeissa.

– Kaikkia painekyllästettyjä materiaaleja ei ole enää tarjolla Forssan seudulla. Hinnat ovat tuplaantuneet kahden vuoden takaisesta ajasta.

Jotkut hankkeet ovat lykkääntyneet tai peruuntuneet tarvikkeiden hinnannousun tai heikon saatavuuden takia.

– Näitä on ollut sekä materiaalien hintojen että pulan takia, Kanerva sanoo.

Vantaalaisen Veijo Karhun suunnitelmissa oli vanhan kesämökin korvaaminen uudella.

Kallistuminen ei koske vain mökkiremontteja, vaan myös uusien mökkien rakentamisen ja mökkipakettien hintojen nousu on ollut selvää.

Uusia mökkejä rakennetaan entistä vähemmän, mutta niitä nousee edelleen. Tilastokeskuksen mukaan Suomeen on noussut viime vuosina noin parituhatta vapaa-ajan asuinrakennusta vuodessa.

Vantaalaisen Veijo Karhun mökkiprojekti Pohjois-Karjalassa Pielisen rannalla peruuntui mökkipaketin hinnannousun takia.

– Hinta oli noussut lähes satatuhatta euroa alle vuoden sisällä. Alun perin hinta oli 156 000 euroa. Nyt keväällä kun menimme kysymään uudestaan, se oli noussut yli 240 000 euroon. Tämä alkaa olla vähän liikaa, Karhu sanoo.

Tarkoitus oli rakentaa entisen kesämökin tilalle omalle tontille parempi, talviasuttava mökki LVI-asennuksineen. Mökkipaketti tuntui tähän sopivalta ratkaisulta.

– Katsotaan, miksi tilanne muuttuu. Tarkoitus oli tehdä se tavallaan omakotitaloksi, kun olemme jäämässä eläkkeelle. Paikalla on kunnan viemäriyhteydet ja vedet.

Rakennustarvikkeiden kallistuminen on jatkunut jo pidempään. Esimerkiksi teräsrakenteiden hinnat olivat jo viime vuonna selvässä nousussa.

Tilastokeskuksen perjantaina julkistaman tiedon mukaan rakennuskustannukset nousivat huhtikuussa 9,3 prosenttia vuotta aikaisemmasta. Teräsrakenteiden hinnat nousivat eniten. Myös puurakenteiden kustannukset kääntyivät huhtikuussa jälleen selvään nousuun.

Rakennus- ja sisustustarvikekaupan alan edunvalvontajärjestön Rasin toimitusjohtaja Minna Liuksialan mukaan puutavaran hinnannousu lähti liikkeelle jo korona-aikana.

– Sen sai aikaiseksi globaali kysyntä. Puutavaran hinta tuli kuitenkin alas huippuhinnoista jo ennen vuodenvaihdetta, Liuksiala sanoo.

Hänen mukaansa taustalla vaikuttaa ”kysynnän ja tarjonnan laki”.

– Siinä mielessä pelataan ihan markkinatalouden normaalien säännösten mukaan. Nyt tuotantoa on lisätty maailmalla.

Puutavaran kysynnän ennakoidaan pysyvän vilkkaana, osin vihreän siirtymän ansiosta.

– Olen sanonut, että remontointia tehdessä ennakointi on nyt äärimmäisen tärkeää.

Tiettyjä puutavaralajeja on tuotu Venäjältä, ja osin myös Valko-Venäjältä ja Ukrainasta.

– Niissä on ollut paikoin saatavuusongelmia, kuten saunapaneloinnissa käytettävässä haavassa ja tervalepässä. Markkinoilta löytyy kuitenkin korvaavia tuotteita. Sen takia remontit eivät jää tekemättä, Liuksiala sanoo.

Myös Venäjältä paljon tuodun rakennusteräksen saatavuudessa on ollut haasteita, mutta sitä käyttävät enemmän suuret rakennusyhtiöt.

Rakennusteollisuus RT:n pääekonomistin Jouni Vihmon mukaan tilanne on hankala myös suurempien rakentajien kannalta.

– Pulaa on teräksestä, puusta, tietynlaisista puutuotteista ja raakalasista. Osa on pystytty korvaamaan, mutta osan kanssa on hankalampaa, Vihmo sanoo.

Hänen mukaansa ongelma niin teräksen kuin muidenkin tuotteiden hankinnassa on se, että yritykset saattavat saada alihankkijalta tarjouksia, jotka ovat voimassa vain puoli tuntia tai jopa vain viisitoista minuuttia.

– Teepä siinä sitten rakennushankkeen kannattavuusyhtälöä, Vihmo sanoo.

Hänen mukaansa rakentamisen raaka-aineiden hintojen nousu nopeutui jo viime vuoden mittaan poikkeuksellisen vauhdikkaaksi.

– Viime vuoden tammikuussa rakennuskustannukset nousivat puoli prosenttia. Sitten kun päästiin joulukuuhun, rakennuskustannusindeksi oli noussut kymmenen prosenttia.

Nyt nousu on jatkunut, ja lisäksi rakentajien kustannuksia nostaa energian kallistuminen.

– Energiasta ei ole pulaa, mutta se nostaa rakennuskustannuksia kautta linjan, Vihmo tähdentää.

