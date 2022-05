Kysely: Palvelualojen työvoimatilanne poikkeuksellisen vahva

Elpyminen koronasta näkyy palvelualoilla, joilla tarvitaan nyt työntekijöitä. Tämä ilmenee myös PAM:in kyselystä.

Palvelualojen työntekijät kokevat alansa työllisyystilanteen olevan poikkeuksellisen vahva, kertoo Palvelualojen ammattiliitto PAM:in suhdannebarometri.

Silti vain harva vastaajista kertoo taloustilanteensa parantuneen, koska inflaation myötä myös elinkustannukset kasvavat voimakkaasti.

Kyselyyn mukaan 21,5 prosenttia kaikista barometriin vastanneista palvelualojen työntekijöistä arvioi löytävänsä uuden työpaikan tarvittaessa jo kuukauden sisällä.

Osuus on korkein sitten barometrikysymyksen käyttöönoton loppuvuonna 2017. Kolmen kuukauden sisällä uuden työpaikan uskoo löytävänsä vastaajista lähes puolet.

Erityisen vahvaksi työllisyystilanne koetaan kiinteistöpalvelualalla. Sen vastaajista peräti 60,0 prosenttia kertoo, etteivät he koe lainkaan työttömyyden uhkaa. Turvallisuusalalla vastaava osuus on 57,8 prosenttia.

Taustalla vaikuttaa osaltaan matkailu- ja ravintola-alan näkymien nopea paraneminen. Yhteensä 31,5 prosenttia alan vastanneista kertoo työnantajansa taloudellisen tilanteen kohentuneen edellisen kolmen kuukauden aikana. Edellisessä kyselyssä osuus oli vain 14,5 prosenttia.

– Palvelualojen työmarkkinat käyvät nyt kuumina. Matkailu- ja ravintola-alan kesäsesonkiin on tietysti auki paljon määräaikaisia paikkoja, mutta myös tukipalvelutoimialojen vire on vahva nyt, kun viimeisiäkin rajoituksia on pystytty poistamaan, sanoo PAM:in ekonomisti Olli Toivanen tiedotteessa.

Tiedot perustuvat PAM:in jäsenistölleen tekemään kyselyyn, joka toteutettiin huhtikuun alkupuolella. PAM julkaisee suhdannebarometrinsa neljännesvuosittain.

