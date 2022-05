Sijoititko näihin osakkeisiin? Tässä ovat Helsingin pörssin suurimmat putoajat

Moni viime vuosien pörssiraketeista on tullut alkuvuoden aikana kovaa alaspäin Helsingin pörssissä. Analyytikoiden mukaan yritysten kurssilaskun syyt vaihtelevat kuitenkin paljon.

Pörssikurssit ovat luisuneet alkuvuoden aikana lähes tauotta alaspäin, varsinkin Helsingin pörssissä.

– Yleisesti Helsingin pörssin kehitys on ollut selvästi heikompi kuin maailman indeksi, kertoo senioristrategi Hertta Alava Nordea Varallisuudenhoidosta.

– Helsingin pörssin tuottoindeksi on vuoden alusta laskenut -17 prosenttia, kun maailman indeksi on laskenut -10 prosenttia. Onhan siinä aika iso ero.

Alavan mukaan maailman indeksiä parantaa merkittävästi dollarin vahvistuminen euroa vastaan, sillä Yhdysvaltojen markkinan painoarvo maailman indeksissä on suuri.

Alavan mukaan talouden epävarmuus heiluttaa herkästi Helsingin pörssiä.

– Helsingin pörssi on, jonkun amerikkalaisen sijoittajan näkökulmasta aika pieni reunamarkkina, ja semmoisilta vähennetään yleensä sijoituksia yleisessä epävarmuudessa.

– Meillä suuretkin yhtiöt on maailman mittakaavassa pieniä, joten kun suuret ulkomaalaiset myyjiä, vähentää omistuksiaan Helsingin pörssissä, niin kyllä se herkästi näkyy kursseissa.

Helsingin pörssin 20 eniten laskeneen yrityksen joukossa on niin rakennusyrityksiä, teollisuutta kuin ohjelmistoyrityksiäkin. Mukaan mahtuu myös verkkokauppaa ja lemmikkieläinkauppaakin. Vaikka markkinat ovat olleet kaikille kovat, syyt yritysten pörssiluisuun vaihtelevat.

– Listassa on paljon Venäjä-yhtiöitä, huomauttaa analyytikko Sauli Vilén analyysiyhtiö Inderesistä.

– Kyllähän se on selvää, että Venäjän dramaattisesti muuttunut markkinaympäristö on vaikuttanut. Esimerkiksi Nokian Renkaiden päätehdas sijaitsee Venäjällä, samoin Fortumilla on siellä merkittävää toimintaa.

Fortum kertoi viime viikolla tekevänsä ensimmäisen vuosineljänneksen raportoinnissaan noin 2,1 miljardin euron alaskirjaukset ennen veroja Venäjän liiketoimintaan liittyen.

Myös rakennusyhtiö SRV on tehnyt suuria alaskirjauksia Venäjän-liiketoimintojensa takia.

Rakennusalalla suurimpiin putoajiin kuuluvat myös Lehto Group ja Honkarakenne.

– Rakennusyhtiöt ovat olleet vähän paineessa, Alava sanoo.

– Se johtuu rakennuskustannusten noususta ja siitä huolesta, miten niitä pystyy siirtämään hintoihin. Myös kysynnän jatkuminen arveluttaa.

Vilénin mukaan Venäjä-riskin toteutuminen näkyy myös Olvin, Hongan, Aspon ja Raision kurssilaskuissa.

– Yritykset ovat joko vetäytyneet pakon edessä tai suunnittelevat vetäytymistä sen jälkeen, kun toimintaympäristö muuttui lähes yhdessä yössä, Vilén kuvailee.

– Raisioon vaikuttavat myös Ukrainan sodan vaikutuksesta nousseet raaka-aineiden hinnat.

Alla olevassa taulukossa näkyy, miten kurssit kehittyivät 1.1.–11.5.

Alavan mukaan kuljetusyritykset, kuten Onninen Logistics, taas kärsivät polttoaineiden hintojen noususta.

– Jatkossa haasteena voi esimerkiksi olla dieselin saanti Suomeen, jos polttoaineiden tuonti Venäjältä lopetetaan. Siitähän on jo vähän globaalia pulaa, Alava sanoo.

Toinen luokka ovat teknologiayritykset kuten Qt Group. Suuri osa teknologiayhtiöiden arvostuksesta liittyy tulevaisuuden odotuksiin.

– Teknologiaosakkeet ovat tulleet alas. Sama ilmiö on tapahtunut myös Yhdysvalloissa, Vilén toteaa.

– Tätä selittää korkojen nousu, sillä mitä korkeampi korkotaso on, sitä vähemmän on arvoa tulevaisuudessa olevilla kassavirroilla.

– Qt Groupilla menee edelleen operatiivisesti hyvin, mutta sen arvostus pääsi karkaamaan tosi korkealle.

Verkkokauppa.comin tulokset taas nousivat koronapandemian aikana.

– Se ovat hyötynyt kotoilusta, mutta kotoilubuumi on kääntynyt nyt kotoilukrapulaksi, Vilén sanoo.

– Esimerkiksi Verkkokauppa.comin kysyntä oli todella rajua, kun ostajat siirtyivät verkkoon ja kohennettiin kotitoimistoa. Nyt raha siirtyy taas palveluihin, ja elektroniikkamarkkina niiaa, kun laitteet on juuri päivitetty.

Myös Musti ja Harvia ovat olleet korona-ajan pörssimenestyjiä.

– Niissä kertoimet pääsivät nousemaan todella korkealle tasolle, sanoo Vilén.

– Sijoittajat innostuivat niistä molemmista hieman liikaa, ja nyt kurssit ovat palanneet maan pinnalle.

Alavan mukaan pienet yhtiöt ovat yleisesti viime kuukausina laskeneet enemmän kuin suuret.

– Se on yleistä, että silloin kun markkinakehitys ja tunnelmat heikkenevät, niin pienemmät yhtiöt heikkenevät enemmän kuin suuret. Tässä oli taustalla vielä osakebuumi, eli meillä tuli pörssiin yksityissijoittajia, jotka ehkä tyypillisesti preferoivat pienempiä yrityksiä. Siellä onkin ollut isoja kurssinousuja, ja arvostukset ovat ehkä päässeet korkeiksi. Nyt sitten peruutetaan sillä suunnalla.

Jotain positiivistakin pörssistä löytyy. Alavan mukaan esimerkiksi metsäyhtiöiden kurssit ovat pitäneet pintansa aika hyvin.

Osa pörssin alkuvuoden suurimmista putoajista on kuitenkin edelleen arvokkaampia kuin viisi vuotta sitten. Esimerkiksi Honkarakenteen ja Musti Groupin kurssit ovat viidessä vuodessa tuplaantuneet. Harvian kurssi taas on viidessä vuodessa noussut 5 euron tuntumasta yli 30 euroon.

Vielä parempi sijoitus on ollut Qt Group, jonka kurssi on samaan aikaan noussut 7 eurosta noin 80 euroon. Tosin osakkeen hinta oli vielä viime marraskuussa kaksinkertainen.

– Jos inflaatio tasaantuisi loppuvuoden aikana vähän alemmas ja Kiinassa saataisiin korona ja koronarajoituksia pois päiväjärjestyksestä sekä Ukrainan sota loppuisi, niin siinä olisi jo aika monta positiivista tekijää, jotka varmasti parantaisi markkinatunnelmia.

– Kyllähän yritysten tulokset olivat alkuvuodesta pääsääntöisesti hyviä. Huoli tulevasta vain hermostuttaa.